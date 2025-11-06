'Supervivientes All Stars' ha concluido su edición en Telecinco tras varias semanas de intensa competición, consolidándose como uno de los pilares de entretenimiento del canal. Su gala final reunió a 1,2 millones de espectadores y obtuvo un gran 20,8% de share, confirmando el gran rendimiento del programa durante todo su tramo final.

Además, la media global de la edición se sitúa en torno al 18,9% de share con algo más de 1,3 millones de espectadores, cifras que, aunque alejadas de los récords históricos del formato, han supuesto un impulso importante para la cadena en un momento en el que otros contenidos no logran despegar. No en vano, el programa ha sido calificado como uno de los "salvavidas" de Telecinco durante gran parte del año, antes de dar paso a partir de esta semana a 'La Isla de las Tentaciones' y 'Gran Hermano'.

Al frente de esta vigésima edición de 'Gran Hermano' que arranca este jueves, 6 de noviembre estará Jorge Javier Vázquez como presentador de las galas principales y del formato diario para las tardes 'GH. La vida en directo', mientras Ion Aramendi conducirá los debates de los domingos. El reality regresa esta noche con el gran reclamo de su nueva casa ubicada en Tres Cantos (Madrid) y un gran despliegue para el estreno, en el que se confirmará el casting completo de concursantes.

De todo ello hablamos en exclusiva con el presentador catalán, quien hace balance de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', del reto que se le aproxima con 'Gran Hermano' y 'GH: La Vida en Directo' y sobre temas de actualidad, como la reciente dimisión de Carlos Mazón.

Jorge Javier ¿cómo estás? Despedís con gran audiencia 'Supervivientes All Stars 2'.

JORGE - Estoy contento de haber acabado, porque ha sido una edición muy intensa y una edición muy complicada, como ya se ha explicado en la rueda de prensa que han tenido que hacer frente, sobre todo desde allí, a condiciones muy complicadas.

Nos ha comentado Sandra Barneda que ella fantasearía con que en alguna edición estuvierais los tres presentadores en Honduras, presentando la primera gala. ¿Lo ves o no?

JORGE - Yo no quiero ir. Yo no quiero ver lo que sucede detrás, cómo están con la pértiga, con el micro... Es como cuando te enseñan todos los trucos del cine, no quiero. Quiero seguir viviéndolo como lo vivo ahora. Prefiero seguir viviendo en mi gran ignorancia.

A partir de esta semana, también estarás los jueves en 'Gran Hermano' y vas a duplicarte también por las tardes.

JORGE - Es una cosa muy cortita lo de las tardes. De 8 a 9, o sea que tampoco es mucho. Imagínate tú lo que duraba 'Sálvame'. Y 'El Diario de Jorge' es una cosa muy acotadita.

¿Qué te parece que te hayan dado esta oportunidad de ampliar tu peso en la tarde?

JORGE - A mí me viene muy bien porque así estoy al tanto de lo que sucede en la casa. Con los resúmenes me facilitan la vida. No va a ser un mero paso a vídeo, sino que va a ser un programa en sí con conexiones en la casa, lo haremos desde el plató de las galas.

¿Crees que con la nueva casa, la audiencia va a acompañar como en antiguas ediciones?

JORGE - El año pasado teníamos mucho miedo. No sabíamos cómo iba a recibir la audiencia la edición y fue muy bien. Ha pasado un año, no se ha desgastado el formato en este año, no se ha hecho nada, se ha dejado descansar. A ver, la lógica dice que tiene que ir bien. No tiene por qué ir mal de un año para otro. Yo creo que todos son elementos, pero no tiene por qué ir mal.

Jorge, la noticia del mes es que Carlos Mazón ha dimitido.

JORGE - Me parece un ser bastante cercano a lo despreciable. Me parece que su comparecencia ha sido vergonzosa para alguien que ha tenido tanto tiempo para preparárselo y, sobre todo, tan humillante para las víctimas. No asumir responsabilidades, echar continuamente balones fuera. Me parece que no se puede hacer peor y con menos delicadeza con esa gente que está sufriendo un duelo por la pérdida de sus familiares, de amigos, de seres queridos. Lo he visto esta mañana antes de venir y no daba crédito.

Se ha pedido la baja médica...

JORGE - Ya, lo sé y no daba crédito. Lo que ha hecho ha sido defenderse ante posibles acusaciones. Y lo que me llama la atención es: ¿qué pasará por la cabeza de este señor para hacer lo que hace? No lo sé.