Cuántos nuevos capítulos emitirá Telecinco de 'La que se avecina' en su estreno en abierto

Han pasado casi dos años desde que 'La que se avecina', una de las series más longevas de nuestro país y de más éxito, se emitió por última vez en Telecinco. Y es que Mediaset le ha dado todo el peso en la emisión de la ficción a Prime Video, que es quien lanza en primicia las nuevas temporadas de la comedia de los hermanos Caballero.

De hecho, el primer episodio de la temporada 14 que Telecinco vuelve a ofrecer este martes ya se emitió como preestreno hace dos años en la cadena principal de Mediaset. Después fue la plataforma de streaming la que emitió toda la temporada al igual que hizo con la 15 y volverá a hacer con la 16 a partir del próximo 18 de noviembre.

La décimo cuarta temporada de 'La que se avecina' cuenta con ocho episodios manteniendo su duración original entre 70 y 80 minutos. Además el reparto de la ficción creada por Alberto y Laura Caballero junto a Daniel Deorador se amplía en esta tanda con tres nuevos fichajes: Ana Arias (Cristina), Raúl Peña (Martín) y Rocío Marín (Greta).

Jordi Sánchez, Nathalie Seseña, Pablo Chiapella, Carlos Areces, Luis Merlo, Fernando Tejero, Miren Ibarguren, Loles León, Petra Martínez, Eva Isanta, Nacho Guerreros, Ricardo Arroyo, Macarena Gómez, Mamen García, Margarita Asquerino, Félix Gómez, Álex Gadea, Inma Pérez-Quirós, Carlos Chamarro, Elizabeth Larena, Jaime Riba y Álex de la Croix se mantienen en el reparto de la comedia vecinal.

Los nuevos vecinos de Contubernio 49

La ya de por si compleja convivencia en el céntrico edificio se trastocará con la llegada de tres nuevos moradores: una antigua conocida de los ‘montepinarianos’ y una joven pareja que regresa a la gran ciudad tras pasar un año sabático en un remoto municipio de las Tierras Altas de Soria. Chusa, cuya interpretación retoma Paz Padilla en tres episodios de esta temporada, será la nueva ocupante del piso de Noelia, la hermana menor de la marquesa Victoria Rafaela Balmaseda de Unzeta y Téllez-Girón.

Tras convertirse en padres, Cristina (Ana Arias, 'El pueblo' y 'Cuéntame cómo pasó'), odontóloga, y Martín (Raúl Peña, 'El pueblo' y 'El secreto de puente Viejo'), chef, se instalarán en el inmueble, donde tratarán de compaginar el cuidado de su primogénito con sus obligaciones profesionales. Abrumada por la maternidad, Cristina encontrará consuelo en sus vecinas, mientras Martín conseguirá trabajo como cocinero en la cafetería-librería de Bruno.

Asimismo, la nueva temporada acogerá las intervenciones especiales de destacados actores del panorama nacional, como Paloma Bloyd ('Cuéntame cómo pasó'), que en una trama de cinco episodios se pondrá en la piel de Vero, exnovia del cotizado fotógrafo Óscar Serra; Ernesto Sevilla ('Lo dejo cuando quiera' y 'Muchachada nui'), que volverá a la serie para dar vida en un capítulo a Teodoro, el hermano de Amador; y Ángel Jodrá ('El pueblo') que se pondrá en la piel de Ramón, padre de Amador, que sorprenderá a su hijo con una visita inesperada.

Romances insólitos y nuevos conflictos en la temporada 14 de 'La que se avecina'

Los Recio estrenan pescadería y van lanzados a recuperar su imperio. Sin embargo, la marquesa pondrá todo su empeño en desahuciarles del local de su hermana y hacerles fracasar, pero Antonio se defenderá llegando hasta donde haya que llegar. Amador descubre algo inaudito sobre su salud que explica su pasado y que cambiará su vida. Fermín sigue intentando echarle morro y vivir según su código de pícaro de playa, pero ni Bruno ni el universo se lo pondrán fácil.

Yoli encuentra por fin el amor con una relación tormentosa y estresante, como a ella le gustan, mientras Menchu sigue intentando meterse en su vida. Maite descubre la importancia de la amistad, aunque sea forzada, y Greta intenta compaginar la presidencia del edificio con su papel de casera, su anodino matrimonio y, sobre todo, con los crecientes problemas que le crea su hija adolescente. Cristina y Martín, los nuevos vecinos, se instalan en el edificio recién llegados de su retiro soriano, para descubrir que quizá en el pueblo no se vivía tan mal.