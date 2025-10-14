'Sueños de Libertad', avance capítulo del miércoles 15 de octubre: El impactante anuncio de Begoña y Gabriel

'Sueños de Libertad' está de celebración pues ha cumplido recientemente 400 capítulos en las sobremesas de Antena 3. Todo un hito pues además lo hace siendo la serie diaria líder y la ficción más vista de toda la televisión actual. Una conmemoración que ha coincidido además con el punto culmen de varias de sus tramas con el descubrimiento por parte de Damián de la verdad sobre la muerte de su hijo Jesús y con el asesinato de Don Pedro como venganza y con el embarazo de Begoña.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña le confesaba a Luz sus dudas sobre casarse con Gabriel y la doctora cree que Andrés tiene mucho que ver en su indecisión y ella le terminaba reconociendo que le duele que su cuñado esté condenado a un matrimonio infeliz con María. También Gabriel le contaba a María que Begoña aún no ha aceptado su propuesta de matrimonio.

En la tienda, es Claudia quien les contaba a las chicas la petición de Raúl de marcharse con él a Madrid. Gema le animaba pues piensa que puede ser una oportunidad para ambos pero Carmen teme que su amiga pueda equivocarse. Por otro lado, Carmen agradecía a Damián el apoyo brindado a Tasio.

Asimismo, Gema le proponía a Carmen que Digna pueda ayudarle con la contabilidad pero las cosas no salen como esperaba cuando dos clientas la rechazan por no haber recibido nada de la herencia de don Pedro. Cuando Carmen descubría lo sucedido le abroncaba a Gema porque su suegra lejos de ayudar genere problemas.

Joaquín trataba de persuadir a Cristina para que no venda las acciones pues su familia saldría perjudicada. Pero es José quien convencía a su hija de que luche por lo que quiere y decidía quedarse en la colonia. En la cantina, Gaspar comenzaba a publicitar la pomada de Luz, destacando sus beneficios y atrayendo la atención de las clientas.

Andrés se ponía en contacto con Enriqueta para pedirle que abandone París pues quiere protegerla para conseguir que Remedios acceda a hablar y confesar quién le extorsiona. Paralelamente, María trataba de pasar tiempo con su marido y cuando él le rechazaba le suelta que Gabriel le ha pedido matrimonio a Begoña. Tras saberlo, Andrés trataba de convencerla de que no acepte la boda pero la enfermera le para los pies y le confiesa su embarazo. Por último, Gabriel le contaba a María su nuevo plan para acabar con la fábrica.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 415 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 14 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 415 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel empieza a ponerse nervioso tras descubrir que Andrés ha visitado a Remedios en prisión y trata de sonsacarle para saber si su primo está averiguando sus secretos pero el ex militar no cae en sus redes. Tras ello, el abogado decide visitar a Remedios para preguntarle por la visita de Andrés y la mujer evita hablarle de Enriqueta y le asegura que no tiene por que preocuparse porque no ha dicho nada y el abogado le vuelve a dejar claro que si habla tiene mucho que perder.

Raúl le cuenta a Teo que se va a marchar de la colonia para irse a Madrid después de proponerle ser piloto de carreras. El niño se queda muy triste con la despedida. Por su parte, Manuela se preocupa por el estado de Digna tras el malentendido que tuvo en la tienda con las clientas y la madre de los Merino termina abriéndose con su sustituta. Tras ello, el ama de llaves le propone a Julia y Teo que le levanten el ánimo a la mujer.

Cristina sorprende a Damián al informarle que ha cambiado de opinión y no se marchará ni venderá las acciones pues prefiere quedarse en Perfumerías De La Reina y después también le cuenta a Luis su decisión y le deja claro que le gustaría poder volver a ser amigos

Marta y Pelayo regresan a Madrid con la De La Reina completamente recuperada pues gracias al apoyo de su marido ha conseguido reponerse de la tristeza por la marcha de Fina. Por su parte, Pelayo ha conseguido cerrar la compra de varios hoteles antes de nombrar a su sucesor en el negocio familiar.

Gabriel expresa su preocupación a María sobre las acciones de Andrés, que siguen generando desconfianza y le deja claro que su único aliado es él. Finalmente, Begoña acepta la propuesta de matrimonio de Gabriel y la pareja le comunica la noticia a la familia con un Andrés que sigue desconfiando de la decisión de su amada pues tiene claro que Gabriel les está ocultando cosas.