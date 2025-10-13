'Sueños de Libertad', avance del capítulo del martes 14 de octubre: Andrés descubre el embarazo de Begoña

'Sueños de Libertad' está de celebración pues ha cumplido recientemente 400 capítulos en las sobremesas de Antena 3. Todo un hito pues además lo hace siendo la serie diaria líder y la ficción más vista de toda la televisión actual. Una conmemoración que ha coincidido además con el punto culmen de varias de sus tramas con el descubrimiento por parte de Damián de la verdad sobre la muerte de su hijo Jesús y con el asesinato de Don Pedro como venganza y con el embarazo de Begoña.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Cristina les comunicaba a Irene y José que ha decidido vender sus acciones en Perfumerías De La Reina para marcharse a Grasse y poder seguir así formándose como perfumista. Él teme volver a perder a su hija ahora que ella sabe quién es en realidad mientras Irene cree que la decisión tiene que ver más con sus sentimientos hacia Luis que por el futuro profesional.

Damián no dudaba en cantarle las cuarenta al señor Gullón, el cliente que menospreció a Tasio y defendía a su hijo por encima de todo. Tras ello, el empresario se desahogaba con Manuela mostrando su lado más vulnerable. Pero tras la llamada de Damián, el hombre terminaba llamando a Tasio para disculparse. Y como gesto hacia su padre, Tasio decidía colgar su retrato en el que fue su despacho como agradecimiento.

Raúl recibía la presión de "El Cuerdas" para que abandone su trabajo en la colonia y se traslade a Madrid para centrarse únicamente en las carreras. El joven no tenía duda en querer cumplir su sueño y pese a sus problemas con Claudia le proponía marcharse con él a la capital. Pero ella no está dispuesta a dejar su vida para marcharse con el hombre al que ama.

María se mostraba celosa por Begoña y es que le da rabia que esté embarazada y ella no pueda tener hijos nunca. Además no dudaba en aconsejarle a Gabriel que le pida matrimonio a la enfermera para consolidar su relación. Tras ello, el abogado decidía seguir sus consejos y le pedía a Begoña que se case con él, pero ella no es capaz de responderle.

Andrés seguía dando pasos en su investigación y daba con la clave del problema de la avería de la caldera. El De La Reina decidía visitar a Remedios en la cárcel para tratar de conseguir respuestas a la carta que le envió su hija. Sin embargo, la mujer se negaba a revelarle quién le está extorsionando complicando así su plan de desenmascarar a Gabriel. Por último, Luis confesaba a su hermano que no ha podido convencer a Cristina de no vender sus acciones.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 414 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 13 de octubre? Te lo contamos a continuación:

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña le confiesa a Luz sus dudas sobre casarse con Gabriel y la doctora cree que Andrés tiene mucho que ver en su indecisión y ella le termina reconociendo que le duele que su cuñado esté condenado a un matrimonio infeliz con María. También Gabriel le cuenta a María que Begoña aún no ha aceptado su propuesta de matrimonio.

En la tienda, es Claudia quien les cuenta a las chicas la petición de Raúl de marcharse con él a Madrid. Gema le anima pues piensa que puede ser una oportunidad para ambos pero Carmen teme que su amiga pueda equivocarse. Por otro lado, Carmen agradece a Damián el apoyo brindado a Tasio.

Asimismo, Gema le propone a Carmen que Digna pueda ayudarle con la contabilidad pero las cosas no salen como esperaba cuando dos clientas la rechazan por no haber recibido nada de la herencia de don Pedro. Cuando Carmen descubre lo sucedido le abronca a Gema porque su suegra lejos de ayudar genere problemas.

Joaquín trata de persuadir a Cristina para que no venda las acciones pues su familia saldría perjudicada. Pero es José quien convence a su hija de que luche por lo que quiere y decide quedarse en la colonia. En la cantina, Gaspar comienza a publicitar la pomada de Luz, destacando sus beneficios y atrayendo la atención de las clientas.

Andrés se pone en contacto con Enriqueta para pedirle que abandone París pues quiere protegerla para conseguir que Remedios acceda a hablar y confesar quién le extorsiona. Paralelamente, María trata de pasar tiempo con su marido y cuando él le rechaza le suelta que Gabriel le ha pedido matrimonio a Begoña. Tras saberlo, Andrés trata de convencerla de que no acepte la boda pero la enfermera le para los pies y le confiesa su embarazo. Por último, Gabriel le cuenta a María su nuevo plan para acabar con la fábrica.