'Sueños de Libertad', avance del próximo capítulo: Gabriel pide matrimonio a Begoña y esta es su respuesta

'Sueños de Libertad' está de celebración pues ha cumplido recientemente 400 capítulos en las sobremesas de Antena 3. Todo un hito pues además lo hace siendo la serie diaria líder y la ficción más vista de toda la televisión actual. Una conmemoración que ha coincidido además con el punto culmen de varias de sus tramas con el descubrimiento por parte de Damián de la verdad sobre la muerte de su hijo Jesús y con el asesinato de Don Pedro como venganza y con el embarazo de Begoña.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés optaba por guardar silencio sobre la carta de Enriqueta en la que confiesa que Remedios fue chantajeada y que no fue ella quién robó la muestra del perfume de Cobeaga. El ex militar trataba de ayudar a la joven para buscar pruebas que demuestren que fue Gabriel quién se encargó de robarla.

Digna empezaba a sentirse fuera de lugar en su casa al comprobar que ya no tiene nada que hacer allí pues Gema sabe llevarlo todo a la perfección y que sus hijos no la necesitan ahora que están con sus mujeres. Para que su suegra no se sienta mal, Gema le proponía que lleve a Teo al colegio.

En la fábrica, todos dan la bienvenida a Cristina en la junta directiva de Perfumerías De La Reina. Sin embargo, pese a que todos hacen porque la joven se sienta una más dentro de la empresa, la hija de Irene tiene claro que lo suyo no es lo de ser empresaria y empieza a valorar la venta de sus acciones. Y Joaquín no dudaba en aprovechar la confianza de su hermano con la joven para que trate de convencerla para que no venda parte de su empresa a Damián.

Manuela hablaba con Claudia y trataba de interceder para que ella y Raúl arreglen sus rencillas mientras la dependienta pone a su tía al corriente de todos los tejemanejes de don Pedro y empieza a valorar su renuncia a la herencia. Por su lado, Tasio se sentía ninguneado por un cliente y se desahogaba con Carmen, quien le proponía que hable con su padre para solucionar el problema. Y José agradecía a Damián su ayuda y lo tanteaba sobre su relación con Irene, buscando consejo.

Begoña continuaba con sus dudas sobre el embarazo a pesar de que parece que se ha reconciliado con Gabriel. Y mientras el abogado decidía contarle a María lo del embarazo de la enfermera. Por último, tras enterarse de que hay un problema en la sala de calderas de la fábrica llegaba a la conclusión de que es la oportunidad para seguir con su sabotaje a la empresa.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 413 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 12 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 413 de 'Sueños de Libertad'

Cristina le comunica a sus padres su decisión de marcharse

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Cristina les comunica a Irene y José que ha decidido vender sus acciones en Perfumerías De La Reina para marcharse a Grasse y poder seguir así formándose como perfumista. Él teme volver a perder a su hija ahora que ella sabe quién es en realidad mientras Irene cree que la decisión tiene que ver más con sus sentimientos hacia Luis que por el futuro profesional.

Damián no duda en cantarle las cuarenta al señor Gullón, el cliente que menospreció a Tasio y no duda en defender a su hijo por encima de todo. Tras ello, el empresario se desahoga con Manuela mostrando su lado más vulnerable. Pero tras la llamada de Damián, el hombre termina llamando a Tasio para disculparse. Y como gesto hacia su padre, Tasio decide colgar su retrato en el que fue su despacho como agradecimiento.

Raúl recibe la presión de "El Cuerdas" para que abandone su trabajo en la colonia y se traslade a Madrid para centrarse únicamente en las carreras. El joven no tiene duda en querer cumplir su sueño y pese a sus problemas con Claudia le propone marcharse con él a la capital. Pero ella no está dispuesta a dejar su vida para marcharse con el hombre al que ama.

María se muestra celosa por Begoña y es que le da rabia que esté embarazada y ella no pueda tener hijos nunca. Además no duda en aconsejarle a Gabriel que le pida matrimonio a la enfermera para consolidar su relación. Tras ello, el abogado decide seguir sus consejos y le pide a Begoña que se case con él, pero ella no es capaz de responderle.

Andrés sigue dando pasos en su investigación y da con la clave del problema de la avería de la caldera. El De La Reina decide visitar a Remedios en la cárcel para tratar de conseguir respuestas a la carta que le envió su hija. Sin embargo, la mujer se niega a revelarle quién le está extorsionando complicando así su plan de desenmascarar a Gabriel. Por último, Luis confiesa a su hermano que no ha podido convencer a Cristina de no vender sus acciones.