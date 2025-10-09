'Sueños de Libertad', avance capítulo del viernes 10 de octubre: el giro de Begoña y el golpe final de Gabriel

'Sueños de Libertad' está de celebración pues ha cumplido recientemene 400 capítulos en las sobremesas de Antena 3. Todo un hito pues además lo hace siendo la serie diaria líder y la ficción más vista de toda la televisión actual. Una conmemoración que ha coincidido además con el punto culmen de varias de sus tramas con el descubrimiento por parte de Damián de la verdad sobre la muerte de su hijo Jesús y con el asesinato de Don Pedro como venganza y con el embarazo de Begoña.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras la decepción que se llevó por la reacción de Gabriel a su embarazo, Begoña se desahogaba con Luz y tomaba una determinación sobre el futuro de su bebé tras empezar a tener claro que su relación con el abogado no tiene visos de continuar a buen puerto.

Cristina y José siguen estrechando sus lazos y parece que la relación entre ellos es cada vez más natural y cómplice después de no haber podido disfrutar ambos del otro. Por su parte, Irene trataba de solucionar los problemas pendientes que tenía con su amor del pasado y él aprovechaba para contarle que fue don Pedro quién le apartó cruelmente de ella y privándole de poder ser feliz con ella y con su hija.

Tasio y Carmen le agradecían a Emma Govantes el apoyo que les ha dado con Pasión Oculta. Sin embargo, don Agustín se mostraba muy enfadado con la joven actriz a la que reprendía por haberle engañado produciéndose un fuerte enfrentamiento entre ellos. También Digna tenía un desencuentro con el párroco después de que le cuestione el comportamiento que está teniendo tras la muerte de don Pedro al no mostrar su luto y su pesar.

Manuela decidía intervenir para que Raúl perdone a Claudia por no haberle contado antes lo de la herencia de don Pedro. El ex chófer le confesaba a la gobernanta de los De La Reina que está decepcionado pues ha sentido que su chica no confía en él.

Gabriel decidía ocultarle a María el embarazo de Begoña después de su última pelea con la enfermera. Paralelamente, el abogado empezaba a sentir la presión de Brossard por no cumplir con su objetivo de acabar con Perfumerías de La Reina y trataba de seguir con su estrategia para tomar el control de la empresa. Después, intentaba pedirle perdón a Begoña por su fría actitud al saber lo de su embarazo. Finalmente, Andrés descubría la carta que confirma que sus sospechas eran verdad pues el topo de Brossard es Gabriel.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 412 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 10 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 412 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés opta por guardar silencio sobre la carta de Enriqueta en la que confiesa que Remedios fue chantajeada y que no fue ella quién robó la muestra del perfume de Cobeaga. El ex militar trata de ayudar a la joven para buscar pruebas que demuestren que fue Gabriel quién se encargó de robarla.

Digna empieza a sentirse fuera de lugar en su casa al comprobar que ya no tiene nada que hacer allí pues Gema sabe llevarlo todo a la perfección y que sus hijos no la necesitan ahora que están con sus mujeres. Para que su suegra no se sienta mal, Gema le propone que lleve a Teo al colegio.

En la fábrica, todos dan la bienvenida a Cristina en la junta directiva de Perfumerías De La Reina. Sin embargo, pese a que todos hacen porque la joven se sienta una más dentro de la empresa, la hija de Irene tiene claro que lo suyo no es lo de ser empresaria y empieza a valorar la venta de sus acciones. Y Joaquín no duda en aprovechar la confianza de su hermano con la joven para que trate de convencerla para que no venda parte de su empresa a Damián.

Manuela habla con Claudia y trata de interceder para que ella y Raúl arreglen sus rencillas mientras la dependienta pone a su tía al corriente de todos los tejemanejes de don Pedro y empieza a valorar su renuncia a la herencia. Por su lado, Tasio se siente ninguneado por un cliente y se desahoga con Carmen, quien le propone que hable con su padre para solucionar el problema. Y José agradece a Damián su ayuda y lo tantea sobre su relación con Irene, buscando consejo.

Begoña continúa con sus dudas sobre el embarazo a pesar de que parece que se ha reconciliado con Gabriel. Y mientras el abogado decide contarle a María lo del embarazo de la enfermera. Por último, tras enterarse de que hay un problema en la sala de calderas de la fábrica llega a la conclusión de que es la oportunidad para seguir con su sabotaje a la empresa.