'Sueños de Libertad', avance capítulo del jueves 9 de octubre: Andrés descubre la traición de Gabriel

'Sueños de Libertad' está de celebración pues la semana pasada cumplía 400 capítulos en las sobremesas de Antena 3. Todo un hito pues además lo hace siendo la serie diaria líder y la ficción más vista de toda la televisión actual. Una conmemoración que ha coincidido además con el punto culmen de varias de sus tramas con el descubrimiento por parte de Damián de la verdad sobre la muerte de su hijo Jesús y con el asesinato de Don Pedro como venganza.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', José conseguía levantarse y por fin él y Cristina podían tener un emotivo reencuentro y la conversación pendiente que tenían en la que ella le dejaba claro que ya sabe que es su padre. Ahora que don Pedro no está parece que ambos pueden tener una relación como padre e hija.

Begoña y Andrés acordaban guardar silencio ante la revelación de Digna sobre la muerte de Jesús para evitar que Julia lo descubra. Pero la complicidad y los secretos entre ambos hacen que Gabriel sospeche y muestre su temor porque la enfermera y su cuñado vuelvan a las andadas con su relación y no dudaba en compartirlo con María, que se quedaba intranquila.

Mientras, en casa de los Merino, Luz informaba del estado de José y de todo lo que don Pedro le hizo. Algo que provocaba que Digna sienta compasión por Irene y animaba a su hijo Joaquín a que la perdone por lo que le hizo presionada por el empresario. Paralelamente, Andrés animaba a su padre a que perdone a Digna pero Damián es incapaz de olvidarse de lo sucedido con Jesús. Y tras ello, Joaquín trataba de hablar con su primo preocupado por que pueda delatar a su madre pero Andrés le dejaba claro que no y ambos se reconciliaban.

Posteriormente, Luis trataba de animar a Cristina en el invernadero y mostrarle todo su apoyo por lo sucedido con su padre biológico. Y tras este nuevo acercamiento, la joven se quedaba descolocada por sus sentimientos hacia el perfumista. Mientras, Irene acudía a hablar con Damián para agradecerle su gesto para que José fuera puesto en libertad y ambos retomaban su amistad. Después, Cristina le contaba a Claudia el lado más oscuro del que fue su suegro.

Gabriel veía frustrado su plan de boicot con los americanos con la presencia de Andrés en la reunión y sufre un gran revés. Finalmente, Perfumerías de La Reina conseguía firmar un acuerdo muy beneficioso con los americanos. Por su lado, Begoña le contaba a Luz que está empezando a pensar que se ha precipitado en su relación con Gabriel y que no está convencida de contarle lo de su embarazo y además dejaba caer que quizás tiene que hacerse cargo del bebé en solitario. Pero finalmente después de que Gabriel le confrontara por su relación con Andrés, Begoña le terminaba revelando que está embarazada.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 411 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 9 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 411 de 'Sueños de Libertad'

Irene y José en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras la decepción que se llevó por la reacción de Gabriel a su embarazo, Begoña se desahoga con Luz y toma una determinación sobre el futuro de su bebé tras empezar a tener claro que su relación con el abogado no tiene visos de continuar a buen puerto.

Cristina y José siguen estrechando sus lazos y parece que la relación entre ellos es cada vez más natural y cómplice después de no haber podido disfrutar ambos del otro. Por su parte, Irene trata de solucionar los problemas pendientes que tenía con su amor del pasado y él aprovecha para contarle que fue don Pedro quién le apartó cruelmente de ella y privándole de poder ser feliz con ella y con su hija.

Tasio y Carmen le agradecen a Emma Govantes el apoyo que les ha dado con Pasión Oculta. Sin embargo, don Agustín se muestra muy enfadado con la joven actriz a la que reprende por haberle engañado produciéndose un fuerte enfrentamiento entre ellos. También Digna tiene un desencuentro con el párroco después de que le cuestione el comportamiento que está teniendo tras la muerte de don Pedro al no mostrar su luto y su pesar.

Manuela decide intervenir para que Raúl perdone a Claudia por no haberle contado antes lo de la herencia de don Pedro. El ex chófer le confiesa a la gobernanta que está decepcionado pues ha sentido que su chica no confía en él.

Gabriel decide ocultarle a María el embarazo de Begoña después de su última pelea con la enfermera. Paralelamente, el abogado empieza a sentir la presión de Brossard por no cumplir con su objetivo de acabar con Perfumerías de La Reina y trata de seguir con su estrategia para tomar el control de la empresa. Después, trata de pedirle perdón a Begoña por su fría actitud al saber lo de su embarazo. Finalmente, Andrés descubre la carta que confirma que sus sospechas eran verdad pues el topo de Brossard es Gabriel.