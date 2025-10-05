'Sueños de libertad', avance semanal del 6 al 10 de octubre: del embarazo de Begoña a la verdad sobre Gabriel

'Sueños de Libertad' está de celebración pues la semana pasada cumplía 400 capítulos en las sobremesas de Antena 3. Todo un hito pues además lo hace siendo la serie diaria líder y la ficción más vista de toda la televisión actual. Una conmemoración que ha coincidido además con el punto culmen de varias de sus tramas con el descubrimiento por parte de Damián de la verdad sobre la muerte de su hijo Jesús y con el asesinato de Don Pedro como venganza.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel se veía acorralado por todos ante su desaparición durante las últimas noches y trataba de buscar excusas sobre sus viajes a Madrid para conseguir disipar las sospechas de Andrés y Damián.

Cristina le contaba a Luis sus intenciones de marcharse de la colonia y el se queda descolocado al pensar que puede perder para siempre a la joven cuando Luz les descubría juntos. Tras ello, Cristina decidía visitar a Luz en el dispensario para contarle la verdad sobre su beso. Y después, Luz y Luis volvían a vivir un tenso momento.

Gaspar acudía a casa de los De La Reina para contarle a Manuela que ha decidido quedarse en Toledo y seguir con la cantina y le proponía retomar su amistad. Por su parte, Raúl decidía hacer caso omiso a los consejos del dueño de la cantina y aceptaba la oferta de "El Cuerdas" para ser piloto en pruebas de las carreras. Eso sí no dudaba en ocultárselo a Claudia para evitar problemas con ella y le decía que se iba a quedar en el taller trabajando. Algo que provocaba que ella se empezara a arrepentir de no contarle a su pareja lo de su sueldo vitalicio.

Pelayo no dudaba en recriminarle a Marta que le haya contado todo lo que pasó con el asesinato de Santiago a Andrés. Por su parte, Irene acudía a Damián para que le ayude a encontrar el paradero de José ahora que tienen un nuevo hilo del que tirar gracias al inspector.

Tasio respiraba por fin al ver que se resuelven algunos problemas de la empresa. Por último Begoña decidía ocultarle a Gabriel sus sospechas de que puede estar embarazada pues no termina de fiarse de las excusas del abogado sobre sus viajes a Madrid.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 6 al viernes 10 de octubre:

Capítulo 408 de 'Sueños de libertad' - Lunes 6 de octubre

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián trata de negociar con el sargento Zabalza para que ponga a José en libertad. De primeras, el guardia civil parece no querer saber nada del asunto pero finalmente termina aceptando a cambio de un acuerdo suculento: ayudará al de La Reina a cambio de medio millón de pesetas.

Por su parte, Carmen y Gema le proponen a la actriz Emma Govantes que sea la protagonista del anuncio de Pasión Oculta. La intérprete se enamora del olor de la nueva fragancia aunque no acepta el trabajo hasta que no hable con su representante. Mientras, Gabriel trata de manipular a Tasio para ganarse su confianza ahora que es él quién dirige la fábrica.

Marta decide dar un giro consciente de que caer en el alcohol no es la solución para apaciguar la pena por la marcha de Fina. Tras ello, la De La Reina se reconcilia con Pelayo tras su última discusión por contarle a Andrés lo que pasó con Santiago y le promete ser la esposa perfecta y acompañarle a Madrid a un viaje clave en su ascenso como gobernador civil.

Digna no duda en pedirle perdón a Andrés por no haberle creído cuando le quiso abrir los ojos con don Pedro. En su conversación descubre que su sobrino desconoce la verdad de lo que pasó con la muerte de Jesús y no duda en reprocharle a Damián que se lo oculte pues considera que tanto Andrés como Marta merecen saber lo que pasó.

Gracias a los consejos de Begoña, Luz decide pasar página y hablar con Luis para tratar de reconducir su matrimonio después de lo sucedido con Cristina y finalmente la pareja hace las paces. Por su parte, Begoña recibe la peor de sus sospechas: está embarazada, algo que la reconcome pues piensa que su relación con Gabriel no está consolidada y que no está preparada para tener un bebé.

Capítulo 409 de 'Sueños de libertad' - Martes 7 de octubre

Tras el acuerdo de Damián con Zabalza, un coche llega a la colonia y suelta malherido a José. Gaspar lo encuentra y lo lleva de inmediato al dispensario para que Luz pueda hacerse cargo del hombre. Tras escuchar el nombre de Cristina, Gaspar corre a buscar a la joven para avisarla de que han encontrado a un hombre malherido preguntando por ella. Así, el hombre se reencuentra por fin con su hija y con Irene.

Por su parte, Gabriel descubre que Tasio se está encargando de ampliar el acuerdo con los americanos y se propone para ayudarle como mediador con la intención de poder manipular la negociación en su propio beneficio y continuar con su plan de venganza contra los De La Reina. Por otro lado, Tasio se reúne con Emma Govantes para firmar el contrato para la publicidad de Pasión Oculta pero la actriz exige un sueldo más alto de lo previsto aunque el director termina cediendo.

Raúl sigue de enhorabuena pues acaba de recibir la propuesta de una escudería para que pueda correr hasta final de temporada. Algo con lo que podría cumplir el sueño que ha tenido desde pequeño. Tras ello, decide contárselo a Claudia y ella reacciona con cierta frialdad. Y para tratar de que rechace la oferta le cuenta que don Pedro le ha dejado un sueldo vitalicio como parte de su herencia. Algo que provoca un fuerte enfrentamiento entre ellos.

Gabriel avisa a María de que va a boicotear el encuentro con los americanos y que va a intentar recuperar a Begoña después de sus últimos rechazos. Y en el dispensario, Luz advierte a Irene y a Cristina que José está más grave de lo que pensaba y que lo mejor sería trasladarlo al hospital de Toledo pero ellas lo rechazan y terminan acordando que se quede en el apartamento del dispensario con Cristina como cuidadora.

Andrés le cuenta a Begoña que don Pedro boicoteó a Joaquín para arrebatarle la dirección de la fábrica y que quizás fue él quién mató a Jesús tal y como llegaron a pensar. Paralelamente, tras mucho pensárselo, y después de un desencuentro con don Agustín, Digna decide citar a su sobrino y a Begoña para contarles todo lo que pasó verdaderamente la noche que Jesús murió. Y completamente conmocionados tras saber que don Pedro también le tenía amenazada no dudan en consolarla.

Capítulo 410 de 'Sueños de libertad' - Miércoles 8 de octubre

José consigue levantarse y por fin él y Cristina pueden tener un emotivo reencuentro y la conversación pendiente que tenían en la que ella le deja claro que ya sabe que es su padre. Ahora que don Pedro no está parece que ambos pueden tener una relación como padre e hija.

Begoña y Andrés acuerdan guardar silencio ante la revelación de Digna sobre la muerte de Jesús para evitar que Julia lo descubra. Pero la complicidad y los secretos entre ambos hacen que Gabriel sospeche y muestre su temor porque la enfermera y su cuñado vuelvan a las andadas con su relación y no duda en compartirlo con María, que se queda intranquila.

Mientras, en casa de los Merino, Luz informa del estado de José y de todo lo que don Pedro le hizo. Algo que provoca que Digna sienta compasión por Irene y anima a su hijo Joaquín a que la perdone por lo que le hizo presionada por el empresario. Paralelamente, Andrés anima a su padre a que perdone a Digna pero Damián es incapaz de olvidarse de lo sucedido con Jesús. Y tras ello, Joaquín trata de hablar con su primo preocupado por que pueda delatar a su madre pero Andrés le deja claro que no y ambos se reconcilian.

Posteriormente, Luis trata de animar a Cristina en el invernadero y mostrarle todo su apoyo por lo sucedido con su padre biológico. Y tras este nuevo acercamiento, la joven se queda descolocada por sus sentimientos hacia el perfumista. Mientras, Irene acude a hablar con Damián para agradecerle su gesto para que José fuera puesto en libertad y ambos retoman su amistad. Después, Cristina le cuenta a Claudia el lado más oscuro del que fue su suegro.

Gabriel ve frustrado su plan de boicot con los americanos con la presencia de Andrés en la reunión y sufre un gran revés. Finalmente, Perfumerías de La Reina consigue firmar un acuerdo muy beneficioso con los americanos. Por su lado, Begoña le cuenta a Luz que está empezando a pensar que se ha precipitado en su relación con Gabriel y que no está convencida de contarle lo de su embarazo y además deja caer que quizás tiene que hacerse cargo del bebé en solitario. Pero finalmente después de que Gabriel le confronte por su relación con Andrés le termina contando que está embarazada.

Capítulo 411 de 'Sueños de libertad' - Jueves 9 de octubre

Tras la decepción que se llevó por la reacción de Gabriel a su embarazo, Begoña se desahoga con Luz y toma una determinación sobre el futuro de su bebé tras empezar a tener claro que su relación con el abogado no tiene visos de continuar a buen puerto.

Cristina y José siguen estrechando sus lazos y parece que la relación entre ellos es cada vez más natural y cómplice después de no haber podido disfrutar ambos del otro. Por su parte, Irene trata de solucionar los problemas pendientes que tenía con su amor del pasado y él aprovecha para contarle que fue don Pedro quién le apartó cruelmente de ella y privándole de poder ser feliz con ella y con su hija.

Tasio y Carmen le agradecen a Emma Govantes el apoyo que les ha dado con Pasión Oculta. Sin embargo, don Agustín se muestra muy enfadado con la joven actriz a la que reprende por haberle engañado produciéndose un fuerte enfrentamiento entre ellos. También Digna tiene un desencuentro con el párroco después de que le cuestione el comportamiento que está teniendo tras la muerte de don Pedro al no mostrar su luto y su pesar.

Manuela decide intervenir para que Raúl perdone a Claudia por no haberle contado antes lo de la herencia de don Pedro. El ex chófer le confiesa a la gobernanta que está decepcionado pues ha sentido que su chica no confía en él.

Gabriel decide ocultarle a María el embarazo de Begoña después de su última pelea con la enfermera. Paralelamente, el abogado empieza a sentir la presión de Brossard por no cumplir con su objetivo de acabar con Perfumerías de La Reina y trata de seguir con su estrategia para tomar el control de la empresa. Después, trata de pedirle perdón a Begoña por su fría actitud al saber lo de su embarazo. Finalmente, Andrés descubre la carta que confirma que sus sospechas eran verdad pues el topo de Brossard es Gabriel.

Capítulo 412 de 'Sueños de libertad' - Viernes 10 de octubre

Andrés opta por guardar silencio sobre la carta de Enriqueta en la que confiesa que Remedios fue chantajeada y que no fue ella quién robó la muestra del perfume de Cobeaga. El ex militar trata de ayudar a la joven para buscar pruebas que demuestren que fue Gabriel quién se encargó de robarla.

Digna empieza a sentirse fuera de lugar en su casa al comprobar que ya no tiene nada que hacer allí pues Gema sabe llevarlo todo a la perfección y que sus hijos no la necesitan ahora que están con sus mujeres. Para que su suegra no se sienta mal, Gema le propone que lleve a Teo al colegio.

En la fábrica, todos dan la bienvenida a Cristina en la junta directiva de Perfumerías De La Reina. Sin embargo, pese a que todos hacen porque la joven se sienta una más dentro de la empresa, la hija de Irene tiene claro que lo suyo no es lo de ser empresaria y empieza a valorar la venta de sus acciones. Y Joaquín no duda en aprovechar la confianza de su hermano con la joven para que trate de convencerla para que no venda parte de su empresa a Damián.

Manuela habla con Claudia y trata de interceder para que ella y Raúl arreglen sus rencillas mientras la dependienta pone a su tía al corriente de todos los tejemanejes de don Pedro y empieza a valorar su renuncia a la herencia. Por su lado, Tasio se siente ninguneado por un cliente y se desahoga con Carmen, quien le propone que hable con su padre para solucionar el problema. Y José agradece a Damián su ayuda y lo tantea sobre su relación con Irene, buscando consejo.

Begoña continúa con sus dudas sobre el embarazo a pesar de que parece que se ha reconciliado con Gabriel. Y mientras el abogado decide contarle a María lo del embarazo de la enfermera. Por último, tras enterarse de que hay un problema en la sala de calderas de la fábrica llega a la conclusión de que es la oportunidad para seguir con su sabotaje a la empresa.