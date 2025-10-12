'Sueños de libertad', avance semanal del 13 al 17 de octubre: Andrés y Gabriel en peligro de muerte

'Sueños de Libertad' está de celebración pues ha cumplido recientemente 400 capítulos en las sobremesas de Antena 3. Todo un hito pues además lo hace siendo la serie diaria líder y la ficción más vista de toda la televisión actual. Una conmemoración que ha coincidido además con el punto culmen de varias de sus tramas con el descubrimiento por parte de Damián de la verdad sobre la muerte de su hijo Jesús y con el asesinato de Don Pedro como venganza y con el embarazo de Begoña.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés optaba por guardar silencio sobre la carta de Enriqueta en la que confiesa que Remedios fue chantajeada y que no fue ella quién robó la muestra del perfume de Cobeaga. El ex militar trataba de ayudar a la joven para buscar pruebas que demuestren que fue Gabriel quién se encargó de robarla.

Digna empezaba a sentirse fuera de lugar en su casa al comprobar que ya no tiene nada que hacer allí pues Gema sabe llevarlo todo a la perfección y que sus hijos no la necesitan ahora que están con sus mujeres. Para que su suegra no se sienta mal, Gema le proponía que lleve a Teo al colegio.

En la fábrica, todos dan la bienvenida a Cristina en la junta directiva de Perfumerías De La Reina. Sin embargo, pese a que todos hacen porque la joven se sienta una más dentro de la empresa, la hija de Irene tiene claro que lo suyo no es lo de ser empresaria y empieza a valorar la venta de sus acciones. Y Joaquín no dudaba en aprovechar la confianza de su hermano con la joven para que trate de convencerla para que no venda parte de su empresa a Damián.

Manuela hablaba con Claudia y trataba de interceder para que ella y Raúl arreglen sus rencillas mientras la dependienta pone a su tía al corriente de todos los tejemanejes de don Pedro y empieza a valorar su renuncia a la herencia. Por su lado, Tasio se sentía ninguneado por un cliente y se desahogaba con Carmen, quien le proponía que hable con su padre para solucionar el problema. Y José agradecía a Damián su ayuda y lo tanteaba sobre su relación con Irene, buscando consejo.

Begoña continuaba con sus dudas sobre el embarazo a pesar de que parece que se ha reconciliado con Gabriel. Y mientras el abogado decidía contarle a María lo del embarazo de la enfermera. Por último, tras enterarse de que hay un problema en la sala de calderas de la fábrica llegaba a la conclusión de que es la oportunidad para seguir con su sabotaje a la empresa.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 13 al viernes 17 de octubre:

Capítulo 413 de 'Sueños de libertad' - Lunes 13 de octubre

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Cristina les comunica a Irene y José que ha decidido vender sus acciones en Perfumerías De La Reina para marcharse a Grasse y poder seguir así formándose como perfumista. Él teme volver a perder a su hija ahora que ella sabe quién es en realidad mientras Irene cree que la decisión tiene que ver más con sus sentimientos hacia Luis que por el futuro profesional.

Damián no duda en cantarle las cuarenta al señor Gullón, el cliente que menospreció a Tasio y no duda en defender a su hijo por encima de todo. Tras ello, el empresario se desahoga con Manuela mostrando su lado más vulnerable. Pero tras la llamada de Damián, el hombre termina llamando a Tasio para disculparse. Y como gesto hacia su padre, Tasio decide colgar su retrato en el que fue su despacho como agradecimiento.

Raúl recibe la presión de "El Cuerdas" para que abandone su trabajo en la colonia y se traslade a Madrid para centrarse únicamente en las carreras. El joven no tiene duda en querer cumplir su sueño y pese a sus problemas con Claudia le propone marcharse con él a la capital. Pero ella no está dispuesta a dejar su vida para marcharse con el hombre al que ama.

María se muestra celosa por Begoña y es que le da rabia que esté embarazada y ella no pueda tener hijos nunca. Además no duda en aconsejarle a Gabriel que le pida matrimonio a la enfermera para consolidar su relación. Tras ello, el abogado decide seguir sus consejos y le pide a Begoña que se case con él, pero ella no es capaz de responderle.

Andrés sigue dando pasos en su investigación y da con la clave del problema de la avería de la caldera. El De La Reina decide visitar a Remedios en la cárcel para tratar de conseguir respuestas a la carta que le envió su hija. Sin embargo, la mujer se niega a revelarle quién le está extorsionando complicando así su plan de desenmascarar a Gabriel. Por último, Luis confiesa a su hermano que no ha podido convencer a Cristina de no vender sus acciones.

Capítulo 414 de 'Sueños de libertad' - Martes 14 de octubre

Begoña le confiesa a Luz sus dudas sobre casarse con Gabriel y la doctora cree que Andrés tiene mucho que ver en su indecisión y ella le termina reconociendo que le duele que su cuñado esté condenado a un matrimonio infeliz con María. También Gabriel le cuenta a María que Begoña aún no ha aceptado su propuesta de matrimonio.

En la tienda, es Claudia quien les cuenta a las chicas la petición de Raúl de marcharse con él a Madrid. Gema le anima pues piensa que puede ser una oportunidad para ambos pero Carmen teme que su amiga pueda equivocarse. Por otro lado, Carmen agradece a Damián el apoyo brindado a Tasio.

Asimismo, Gema le propone a Carmen que Digna pueda ayudarle con la contabilidad pero las cosas no salen como esperaba cuando dos clientas la rechazan por no haber recibido nada de la herencia de don Pedro. Cuando Carmen descubre lo sucedido le abronca a Gema porque su suegra lejos de ayudar genere problemas.

Joaquín trata de persuadir a Cristina para que no venda las acciones pues su familia saldría perjudicada. Pero es José quien convence a su hija de que luche por lo que quiere y decide quedarse en la colonia. En la cantina, Gaspar comienza a publicitar la pomada de Luz, destacando sus beneficios y atrayendo la atención de las clientas.

Andrés se pone en contacto con Enriqueta para pedirle que abandone París pues quiere protegerla para conseguir que Remedios acceda a hablar y confesar quién le extorsiona. Paralelamente, María trata de pasar tiempo con su marido y cuando él le rechaza le suelta que Gabriel le ha pedido matrimonio a Begoña. Tras saberlo, Andrés trata de convencerla de que no acepte la boda pero la enfermera le para los pies y le confiesa su embarazo. Por último, Gabriel le cuenta a María su nuevo plan para acabar con la fábrica.

Capítulo 415 de 'Sueños de libertad' - Miércoles 15 de octubre

Gabriel empieza a ponerse nervioso tras descubrir que Andrés ha visitado a Remedios en prisión y trata de sonsacarle para saber si su primo está averiguando sus secretos pero el ex militar no cae en sus redes. Tras ello, el abogado decide visitar a Remedios para preguntarle por la visita de Andrés y la mujer evita hablarle de Enriqueta y le asegura que no tiene por que preocuparse porque no ha dicho nada y el abogado le vuelve a dejar claro que si habla tiene mucho que perder.

Raúl le cuenta a Teo que se va a marchar de la colonia para irse a Madrid después de proponerle ser piloto de carreras. El niño se queda muy triste con la despedida. Por su parte, Manuela se preocupa por el estado de Digna tras el malentendido que tuvo en la tienda con las clientas y la madre de los Merino termina abriéndose con su sustituta. Tras ello, el ama de llaves le propone a Julia y Teo que le levanten el ánimo a la mujer.

Cristina sorprende a Damián al informarle que ha cambiado de opinión y no se marchará ni venderá las acciones pues prefiere quedarse en Perfumerías De La Reina y después también le cuenta a Luis su decisión y le deja claro que le gustaría poder volver a ser amigos

Marta y Pelayo regresan a Madrid con la De La Reina completamente recuperada pues gracias al apoyo de su marido ha conseguido reponerse de la tristeza por la marcha de Fina. Por su parte, Pelayo ha conseguido cerrar la compra de varios hoteles antes de nombrar a su sucesor en el negocio familiar.

Gabriel expresa su preocupación a María sobre las acciones de Andrés, que siguen generando desconfianza y le deja claro que su único aliado es él. Finalmente, Begoña acepta la propuesta de matrimonio de Gabriel y la pareja le comunica la noticia a la familia con un Andrés que sigue desconfiando de la decisión de su amada pues tiene claro que Gabriel les está ocultando cosas.

Capítulo 416 de 'Sueños de libertad' - Jueves 16 de octubre

Andrés y Gabriel tienen un fuerte enfrentamiento en el desayuno después de que el De La Reina le deje claro a su primo que sospecha sobre él y no piensa en tirar la toalla para evitar que Begoña se case con él y que haga daño a su familia.

Cristina le cuenta a Irene que ha decidido quedarse en la colonia después de la conversación que tuvo con José y tras la conversación de madre e hija, la joven llega a la conclusión de que tiene que comprar la floristería que tenían los padres de su padre para sorprenderle.

Carmen y Gema ponen a Marta al corriente de la campaña de publicidad de Emma Govantes para vender Pasión Oculta. Después del pequeño incidente en la radio y con don Agustín, ambas se comprometen a supervisar personalmente la sesión de fotos para que todo salga a la perfección. Mientras, Claudia sigue bastante perdida con la propuesta de Raúl de irse con él a Madrid y tanto Gema como Cristina tratan de aconsejarla.

Paralelamente, Marta habla con Andrés para saber cómo se siente tras el anuncio del compromiso entre Begoña y Gabriel. El ex militar no duda en desahogarse con su hermana y aprovecha para contarle sin mucho detalle las sospechas que tiene sobre su primo. Por su parte, Digna e Irene comparten una comida para dejar atrás el pasado y retomar su amistad. Algo que a Joaquín no le termina de hacer gracia pues sigue sin perdonar a la secretaria lo que le hizo.

Gabriel consigue manipular la sala de calderas para seguir adelante con su plan de acabar con Perfumerías De La Reina. El boicot enseguida da sus frutos y Tasio llama muy preocupado a Andrés para pedirle si puede revisar las máquinas y saber que problema hay. Y María sabiendo del peligro que corre su marido intenta evitar que se marche hasta el punto de que se pone de pie delante de él.

Capítulo 417 de 'Sueños de libertad' - Viernes 17 de octubre

Andrés reacciona con ira al ver que María se puede poner de pie y se marcha directamente a la fábrica para revisar las calderas. Y María no duda en mostrar su preocupación ante Gabriel y Begoña por si puede sucederle algo a Andrés. Tras ello, Begoña decide ir a la fábrica para saber que está sucediendo y Gabriel no duda en acompañarle.

José le propone a Irene retomar todos sus planes de juventud y que nunca pudieron llegar a cumplir por culpa de don Pedro y le pide que le ayude a regentar la floristería de sus padres y le dice que siente el mismo amor que sentía por ella pero la secretaria no tiene muy claro si quiere recuperarle. Por su parte, Cristina y Luz tienen una conversación y la perfumista le deja claro que su decisión de quedarse no tiene nada que ver con Luis y que no tiene nada de lo que preocuparse.

Joaquín decide dar el paso y le perdona a Irene todo lo que le hizo para ayudar a su hermano. Por su lado, Claudia toma la decisión definitiva sobre la propuesta de Raúl y su futuro juntos y la dependienta accede a marcharse con él a Madrid después de que el ex chófer le pida perdón por haber sido egoísta con ella.

Una vez llegan a la fábrica, Gabriel intenta que Begoña no acceda al interior de la sala de calderas y Tasio da la voz de alarma para desalojar a los empleados para evitar cualquier tipo de desgracia después de que Andrés descubre que los valores de presión y temperatura hayan podido ser manipulados por alguien.

Las calderas están al límite y pueden explotar mientras Andrés y el encargado de mantenimiento están dentro. Cuando Begoña trata de acudir en su ayuda, Gabriel se interpone y decide ser él quién entre a la sala para salvar a su primo y al trabajador. Tras ello, Andrés no duda en enfrentarse a Gabriel dejándole claro que sabe que es él quien lo ha manipulado todo y el abogado le confiesa la verdad justo cuando saltan las alarmas y se produce una explosión.