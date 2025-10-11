'La Promesa', avance semanal del 13 al 17 de octubre: Un gran terremoto ante un nuevo personaje

En el capítulo de 'La Promesa' de este lunes, 13 de octubre, Curro se enfrenta a las consecuencias del intento de robo tras se pillado por Leocadia y Manuel utiliza el avión de su amigo para traer a La Promesa el suero que puede salvar a Petra cuanto antes, pero parece que la medicina no surte efecto, siendo esto todo un varapalo. Todos en el servicio se preparan para lo peor.

Lope y Teresa no han sido capaces de advertir a Federico de que Vera se dirige hacia el palacio de sus padres. Y Leocadia, aceptando la petición de su hija, busca una prórroga, pero Lorenzo le insiste una vez más en que planifique su boda con Ángela: el enlace será en tres meses.

Enora no tiene la cabeza en su futura boda con Toño, sino en algo más misterioso que tiene que ver con una extraña llamada telefónica. Y Pía recibe una carta de Ricardo en la que explica los motivos de su marcha.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del martes 14 de octubre

Enora miente sobre la llamada que acaba de hacer y les dice a Toño y Manuel que el propietario de la casa ha decidido no alquilársela. Cuando por fin Vera vuelve, ésta se muestra hermética sobre lo que ha hecho. Petra no mejora, pero tampoco empeora. De hecho, consigue superar la noche, lo que supone un rayo de esperanza para todos.

Adriano sigue sin levantar cabeza y ni Martina ni Alonso saben qué hacer para animarlo. Jacobo, con la ayuda de Leocadia, sigue revirtiendo todos los cambios implementados por Catalina, lo que contraría a Martina, que les pide que no le digan nada a Adriano de todo esto.

Lorenzo no va a darse por vencido e insiste en acompañar a Ángela a recoger al amigo de Jacobo, pero la joven consigue evitarlo. Beltrán, que así se llama el amigo, resulta ser un joven encantador con muchas cosas en común con Ángela. Leocadia, por su parte, pide a Curro un sacrificio para evitar la boda de su hija y el capitán.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del miércoles 15 de octubre

Leocadia lanza un órdago a Curro para que la ayude a casar a Ángela con Beltrán. ¿Aceptará el lacayo? Vera responde con frialdad a quienes se preocupan por ella, dejando tras de sí solo malestar. Petra recupera la consciencia, pero su estado sigue siendo crítico.

De la esperanza al éxito: Manuel, Enora y Toño celebran que han terminado el diseño de su nuevo motor. Beltrán, por su parte, se queda muy afectado al descubrir que Ángela está prometida con Lorenzo. Adriano intenta recomponerse, pero la llegada de una carta de Catalina lo descoloca por completo.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del jueves 16 de octubre

La llegada de la carta de Catalina genera alivio en algunos y preocupación en otros, especialmente en Adriano. Leocadia defiende la decisión de Catalina de priorizar su recuperación. Enora se lesiona trabajando en el prototipo y debe retirarse a casa, pero al día siguiente desaparece misteriosamente, desconcertando a Toño y a Manuel.

Teresa confronta a Vera por mentir sobre su visita fallida a casa, lo que ahonda la ruptura con Lope, quien no logra hacerla entrar en razón sobre sus sentimientos y su bienestar. Samuel relata al doctor Salazar todo lo ocurrido durante la enfermedad letal de Petra… Curro está totalmente destrozado tras la petición de Leocadia y no sabe cómo actuar. Lo que no se espera es que ese no es el único sacrificio que le pedirá la señora de Figueroa.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del viernes 17 de octubre

El tiempo pasa y Leocadia espera que Curro actúe cuanto antes… Adriano, pese a la nueva carta de Catalina, sigue sin tranquilizarse del todo. María Fernández trata de hacerle ver lo positivo. ¿Conseguirá que cambie de opinión?

Lorenzo presiona a Leocadia con los preparativos de la boda y ambos emprenden la confección de la lista de invitados. Martina descubre que Leocadia ha contratado a un detective porque Adriano quiere darle la carta de Catalina para su investigación. Manuel y Toño reciben la pieza que esperaban: ¡ya pueden ensamblar el motor!