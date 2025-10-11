Series

'La Promesa', avance próximo capítulo del lunes 13 de octubre: Petra, frente a la muerte y una extraña llamada

por Pedro Jiménez

Te contamos todo lo que va a pasar en 'La Promesa' en el capitulo que La 1 de TVE emite el próximo lunes, 13 de octubre, a partir de las 18:30 horas

Avance de 'La Promesa' del lunes
Avance de 'La Promesa' del lunes | Montaje El Televisero

Petra, entre la vida y la muerte en La Promesa, parece sentenciada después de que el padre Samuel no haya podido conseguir el antitetánico. Mientras, Curro convence a Ángela de pedir ayuda a Lorenzo, quien accede a gestionar un suero que podría salvarla.

Enora manipula a Toño y logra convencer también a Manuel sobre sus razones para sacar los planos del hangar. Y Pía valora marcharse de La Promesa para buscar a Ricardo, pero sus compañeras logran disuadirla por el bien de su hijo. Vera, por su parte, se ausenta con engaños para visitar a su padre. Una decisión muy peligrosa.

Entretanto, Jacobo presencia un abrazo entre Martina y Adriano que denota la buena sintonía que hay entre ellos y eso le lleva a la confusión.

Por su parte, Angela y Curro están desesperados y no saben qué medidas tomar. La joven suplica a su madre más tiempo para la boda, mientras Curro es sorprendido por Leocadia intentando robar un collar. ¿Cuáles serán las consecuencias? 

Avance de 'La Promesa', capítulo 695 - Lunes 13 de octubre

Curro se enfrenta a las consecuencias del intento de robo y Manuel utiliza el avión de su amigo para traer el suero que puede salvar a Petra cuanto antes, pero parece que la medicina no surte efecto, siendo esto todo un varapalo. Todos en el servicio se preparan para lo peor.

Lope y Teresa no han sido capaces de advertir a Federico de que Vera se dirige hacia el palacio de sus padres. Y Leocadia, aceptando la petición de su hija, busca una prórroga, pero Lorenzo le insiste una vez más en que planifique su boda con Ángela: el enlace será en tres meses.

Enora no tiene la cabeza en su futura boda con Toño, sino en algo más misterioso que tiene que ver con una extraña llamada telefónica. Y Pía recibe una carta de Ricardo en la que explica los motivos de su marcha.

