'La Promesa', avance próximo capítulo del viernes 10 de octubre: Petra, sentenciada entre la vida y la muerte

Un verdadero shock es para Toño descubrir que Manuel tiene razón: Enora les está engañando. La pregunta es: ¿por qué? Ambos pergeñan una trampa en el hangar de La Promesa para confirmar sus peores sospechas.

Leocadia le cuenta a Cristóbal la verdad sobre el detective: todo forma parte de su plan para hacerse con La Promesa. Y Lope sabe de las intenciones de Vera y sigue intentando que ella renuncie a su idea de volver a casa. ¿Lo conseguirá?

Pía se enfrenta a Santos porque el chico sigue machacándola. Ahora, como ama de llaves provisional en relevo de Petra, le pone los puntos sobre las íes en un enfrentamiento sin precedente entre ellos.

La noticia del paseo entre Ángela y Lorenzo llega a oídos de Leocadia, que reacciona de una manera inesperada hacia su hija. Y Samuel emprende la búsqueda de un suero antitetánico que podría salvar a Petra. Pero no logra obtenerlo.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 694 - Viernes 10 de octubre

Petra, entre la vida y la muerte, parece sentenciada después de que el padre Samuel no haya podido conseguir el antitetánico. Mientras, Curro convence a Ángela de pedir ayuda a Lorenzo, quien accede a gestionar un suero que podría salvarla. Enora manipula a Toño y logra convencer también a Manuel sobre sus razones para sacar los planos del hangar.

Pía valora marcharse de La Promesa para buscar a Ricardo, pero sus compañeras logran disuadirla por el bien de su hijo. Vera, por su parte, se ausenta con engaños para visitar a su padre.

Jacobo presencia un abrazo entre Martina y Adriano que denota la buena sintonía que hay entre ellos. Angela y Curro están desesperados y no saben qué medidas tomar. La joven suplica a su madre más tiempo, mientras Curro es sorprendido por Leocadia intentando robar un collar. ¿Cuáles serán las consecuencias?