'La Promesa', avance próximo capítulo del jueves 9 de octubre: Una trampa y un hecho sin precedentes

Mientras Petra empeora, el doctor Salazar aparece en La Promesa con un último rayo de luz: hay un suero antitetánico que podría salvarla, pero es muy costoso y difícil de encontrar. Es la única esperanza a la que aferrarse a pesar de que la infección se encuentra en un estadio muy avanzado.

Martina se entrega al cuidado de los niños de Catalina, generando fricciones con Jacobo, que le reprocha su excesiva entrega. Y Pía enfrenta las consecuencias de la repentina marcha de Ricardo, recibiendo frías reacciones de Santos y Cristóbal, aunque este último le restituye en su puesto y, de paso, accede a suprimir el sistema de faltas al ver que la mitad del servicio se encuentra al borde del despido.

Por su parte, Curro, desgarrado, sufre al ver cómo Ángela se aleja cada vez más de él tras la pedida de mano de Lorenzo. Mientras, Toño propone fijar la fecha de la boda, pero Enora esquiva la decisión, poniendo como excusa las normas de La Promesa.

Entretanto, Manuel desenmascara ante Toño las mentiras de Enora sobre los planos. ¿Cuál será su reacción?

Avance de 'La Promesa' del capítulo 693 - Jueves 9 de octubre

Un shock será para Toño descubrir que Manuel tiene razón: Enora les está engañando. La pregunta es, ¿por qué? Ambos pergeñan una trampa para confirmar sus sospechas.

Leocadia le cuenta a Cristóbal la verdad sobre el detective: todo forma parte de su plan para hacerse con La Promesa. Y Lope sabe de las intenciones de Vera y sigue intentando que ella renuncie a su idea de volver a casa. ¿Lo conseguirá?

Pía se enfrenta a Santos porque el chico sigue machacándola. Ahora, como ama de llaves provisional en relevo de Petra, le pone los puntos sobre las íes en un enfrentamiento sin precedente entre ellos.

La noticia del paseo entre Ángela y Lorenzo llega a oídos de Leocadia, que reacciona de una manera inesperada hacia su hija. Y Samuel emprende la búsqueda de un suero antitetánico que podría salvar a Petra. ¿Llegarán a tiempo?