No lleva ni una semana en Netflix y ya es el thriller más visto en España, destronando a 'Bajo un volcán'

A bordo de un lujoso yate por motivos de trabajo, una periodista ve cómo alguien cae al mar. Pero cuando nadie la cree, decide arriesgar su propia vida para descubrir la verdad. Es el eje argumental de 'La mujer del camarote 10', la película que Netflix estrenó el pasado viernes, 10 de octubre, y que es una adaptación de la exitosa novela homónima de Ruth Ware.

Un thriller inquietante, con mucho misterio, suspense, juego psicológico e incluso terror que está protagonizado por Keira Knightley, Guy Pearce y Hannah Waddingham. El resto del elenco artístico lo completan David Ajala, Art Malik, Gugu Mbatha-Raw, Kaya Scodelario, David Morrissey, Daniel Ings y Gitte Witt.

Pues bien, apenas lleva cuatro días a disposición de los suscriptores de Netflix y ya se encuentra en el top 1 en la categoría de películas más populares en España, superando a 'Bajo un volcán' de William Levy, que ha cedido a la segunda posición. Le siguen 'Caramelo' o la película documental 'Mi padre: el asesino BTK'.

Sinopsis y tráiler oficial de 'La mujer del camarote 10'

La invitación a un crucero de lujo, que zarpa de Londres rumbo a los fiordos noruegos, es como un sueño hecho realidad para Laura Blacklock, una joven periodista en horas bajas. Los primeros compases de la travesía discurren conforme a lo previsto: el ambiente del barco es suntuoso, el servicio, de primera categoría, y el pasaje derrocha elegancia, simpatía y dinero. Sin embargo, todo cambia cuando, una noche, un grito aterrador despierta a Laura, quien, estupefacta, observa cómo el cuerpo de una mujer cae al mar desde el compartimento contiguo.

Al dar la voz de alarma, la tripulación le asegura que el camarote número 10 siempre ha estado vacío y que no falta ningún pasajero a bordo. Así, con creciente inquietud, Laura comprueba que... nadie le cree. Y lo peor no es que se sienta sola y aislada, sino que una serie de extraños acontecimientos la convencen de que ella puede ser la próxima víctima.