Netflix tiene a disposición de sus suscriptores la serie turca más exitosa de la historia con un aclamado actor

Bajo el título de 'Cruce' en Netflix, es considerada la serie turca más vista de la historia. La ficción versa sobre uno de esos apasionantes triángulos amorosos con el aclamado actor otomano İbrahim Çelikkol como principal protagonista.

Un intérprete muy popular en nuestro país gracias a series como 'Mi hogar, mi destino' y sobre todo 'Tierra amarga', que triunfó en las tardes de Antena 3 y dio un vuelco a las audiencias de la franja arrebatando el liderazgo a 'Sálvame'. Marcó un punto de inflexión.

El elenco estelar de esta serie, que en otros casos se ha renombrado como 'Amores Cruzados', lo completan Belçim Bilgin, Alican Yücesoy, Teoman Kumbaracibasi, Serdar Yegin, Tülay Günal, Gözde Cigaci, Ferit Aktug, Rojda Demirer o Aybars Kartal Özson.

Su trama envolvente, contada en tres temporadas con 31 capítulos en total, se ambienta en Estambul y la historia es una combinación de romance, tragedia y conflictos familiares. Para los amantes del drama, 'Cruce' es la ficción perfecta. Se estrenó en Fox Turquía en 2016, pero tras su incorporación en el catálogo de Netflix disparó su popularidad.

Sinopsis: La serie sigue las vidas de dos empresarios adinerados apasionados por los coches, cuyas vidas se ven alteradas al encontrarse con una pediatra idealista. Este encuentro marca un antes y un después para todos, desatando pasiones y conflictos que serán eje argumental de 'Cruce'.

Alí Nejat es un hombre de negocios proveniente de una familia adinerada, además de un apasionado de los automóviles y la velocidad. Paradoja del destino, esa actividad que tanto ama se convierte en el inesperado marco de una tragedia insoslayable: su pequeño sobrino muere en un terrible accidente vial.

Nejat conoce a Naz en un viaje de negocios por Italia y la chispa del amor surge entre ellos. Pronto descubrirá que esta mujer está casada con Umut, un hombre cuyo sueño es diseñar y fabricar sus propios vehículos pero que no cuenta con los medios económicos necesarios para lograrlo. Umut y Alí Nejat se convertirán al mismo tiempo en aliados por su pasión por los coches, pero también en rivales al estar enamorados de la misma mujer. Además, para complicarlo todo un poco más Alí descubrirá que es padre de un niño de unos seis años y Naz le tendrá que ayudar con la crianza…