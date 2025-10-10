La desconocida serie de Netflix en la que triunfó el actor Arturo García Sancho antes de 'La Promesa'

Actualmente, Arturo García Sancho triunfa cada tarde en TVE con 'La Promesa'. Sin embargo antes de convertirse en el protagonista de la ficción diaria creada por Josep Cister, el actor ya había participado en otra ficción histórica en Netflix. Hablamos de 'Los herederos de la tierra', la secuela de 'La catedral del mar' y basada en la novela homónima de Ildefonso Falcones.

Desde muy joven, Arturo García Sancho mostró interés por la interpretación, lo que lo llevó a formarse en el prestigioso estudio de Juan Carlos Corazza, en el que se han formado numerosos actores. Así, el intérprete participó en obras de teatro como "Bodas de sangre" o "Amores Chejov".

Como ya publicamos en su momento, el primer paso de Arturo García Sancho por televisión fue en un formato que nada tiene que ver con el perfil al que nos tiene acostumbrados hoy. Y es que el actor participó como concursante en la duodécima edición de 'Gran Hermano' en 2010.

Tras su breve paso por el reality de Telecinco, Arturo García Sancho retomó su trayectoria como actor y fue en 2019 cuando empezó a hacer sus pinitos en lo audiovisual con el corto "Encadenado" y un año después con "Rodio". Y también ha participado en varios videoclips de Los Kjarkas o Café Quijano, donde coincidió con Dulceida. Y por si fuera poco también ha hecho sus pinitos como modelo.

Pero su gran oportunidad se la dieron Diagonal TV y Netflix al incorporarle al reparto de 'Los herederos de la tierra'. En la secuela de 'La catedral del mar', Arturo García Sancho se metió en la piel de Bernat Estanyol de joven coincidiendo en el reparto con actores de la talla de Yon González, Elena Rivera, Aitor Luna, Michelle Jenner o Rodolfo Sancho, que precisamente dio vida a Bernat en su etapa de adulto.

Así es 'Los herederos de la tierra', la serie en la que empezó Arturo García Sancho

'Los herederos de la tierra' nos traslada a la Barcelona de finales del siglo XIV y narra la historia del joven Hugo Llor (David Solans y Yon González), hijo de un marinero fallecido, que trabaja en las atarazanas gracias a la generosidad de uno de los prohombres más respetados de la ciudad: Arnau Estanyol (Aitor Luna). Su sueño de convertirse en constructor de barcos se verá truncado cuando la familia Puig, enemiga acérrima de su mentor, aprovecha su posición ante el nuevo rey para ejecutar una venganza que llevaban años acariciando.

Producida por Diagonal, 'Los herederos de la tierra' se estrenó el 17 de abril de 2022 exclusivamente en Netflix a nivel mundial. Un año después, en 2013, TV3 emitió también la ficción en la que también participó Atresmedia, que no ha emitido la serie en ninguno de sus canales por ahora.