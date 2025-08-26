Arturo García Sancho ('La Promesa') advierte con emprender acciones legales: "Nunca voy a hacer eso"

Cada día son más los rostros televisivos que denuncian haber sido víctimas de estafas. El último en hacerlo ha sido Arturo García Sancho, el protagonista de la serie 'La Promesa'. Tanto él como el resto han visto cómo los estafadores utilizan su imagen para engañar a la gente.

Este lunes, 25 de agosto, el actor se ha visto obligado a compartir un vídeo en sus redes sociales para alertar a sus seguidores de lo sucedido: "Hay una cosa que me está preocupando mucho. Varias personas me están diciendo que hay gente que se está haciendo pasar por mí y están pidiendo dinero". Además, ha dejado claro que él solo tiene dos cuentas en redes: la de Instagram y Facebook.

"No tengo más. Todo lo que salga de ahí, no es mío y no soy yo. Jamás os pediría dinero y tampoco os pediría que fueseis a otra aplicación. No es verdad, nunca voy a hacer eso", ha insistido Arturo García Sancho, quien se mete en la piel cada tarde de Manuel de Luján en la exitosa ficción diaria de TVE.

Arturo Sancho anuncia que emprenderá acciones legales si se vuelve a repetir

Al parecer, los estafadores están pidiéndoles a los seguidores del actor que acudan a una aplicación para, de esta forma, pedirles transferencias de dinero. Por eso, él insiste: "Cualquier persona que quiera estafar de esta manera, primero mi repulsa y, segundo, por favor no caigáis. Jamás voy a hacer eso. Ese no soy yo".

Ante tal situación, Arturo Sancho ha anunciado que tomará acciones legales si se vuelve a repetir: "Si sigue pasando, lo denunciaré a la Policía y habrá que hacer algo. Pero, de momento, lo que puedo hacer es esto que estoy haciendo. Por favor, no caigáis en estas estafas, yo no tengo más páginas que las que os he dicho", ha concluido el actor, lamentando que haya "gente así en el mundo".