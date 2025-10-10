Tarde extraordinaria en audiencias en La 1 de TVE con el récord de 'La Promesa' como punta de lanza

La 1 de TVE refuerza su hegemonía en las tardes. Este jueves, promedió un notable 13,2% de cuota de pantalla en la franja (frente al 11,1% de Antena 3 y el 8,8% de Telecinco) gracias al gran rendimiento de todas las ofertas vespertinas y, en particular, a la apreciable subida que experimentó 'La Promesa' en su capítulo 693.
La entrega sobrepasó la barrera del millón de espectadores después de varias semanas, congregando a 1.056.000 de fieles y anotando un formidable 15,1% de cuota de pantalla. Creció casi dos puntos y más de cien mil seguidores con respecto a la jornada anterior y se aupó como la serie diaria con más cuota del día.
Con esos registros de audiencia, 'La Promesa' alcanzó su índice de share más competitivo de los últimos cinco meses y su episodio con mayor seguimiento desde el pasado mes de julio. Además, hay que resaltar que sumó 141.000 espectadores en diferido en su mismo día de emisión.
Fue, como decimos, la punta de lanza de la tarde de La 1 de TVE, pero el resto de la programación regular, que vamos a repasar, confirmó su espectacular acogida. La otra serie de la franja, 'Valle Salvaje', obtuvo también un buen resultado con un 12,8%.
En cuanto a los magacines, 'Directo al grano', con Marta Flich y Gonzalo Miró al frente, se consolidó por encima del 11% nuevamente (11,4%) y lideró a partir de las 17:00 horas, con un 12,5%. Por su lado, 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora firmó un 12,4%, su tercer mejor registro histórico en La 1.
Para redondear otra histórica tarde estuvo 'Aquí la tierra', que cosechó un 13,9% y más de 1,3 millones de telespectadores. El programa conducido por Jacob Petrus se quedó a punto de igualar el récord anual del pasado lunes, 6 de octubre, cuando promedió un 14% de cuota y de reeditar la mejor métrica en siete años.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Periodista. Subdirector del portal digital El Televisero. Especializado en información y comunicación televisiva.