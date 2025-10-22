Iñaki Gabilondo da el salto a RTVE y acude hoy como invitado de este programa en el prime time

El periodista Iñaki Gabilondo regresa a la televisión este miércoles. El que fuera durante años el rey de las mañanas radiofónicas con 'Hoy por hoy' en la Cadena SER y quien fuera el impulsor de 'Noticias Cuatro' salta este 22 de octubre a TVE.

Y es que el que es sin lugar a dudas uno de los rostros más históricos de la radio y figura central del periodismo desde la llegada de la democracia será el protagonista de la nueva entrega de 'En primicia', el programa que conduce Lara Siscar en el prime time de La 2 a partir de las 22:00 horas.

De esta manera, Iñaki Gabilondo se suma a otros rostros que ya han protagonizado la segunda temporada de 'En primicia' como Arturo Pérez-Reverte, Silvia Intxaurrondo o Arcadi Espada. Otros que también serán entrevistados en esta temporada serán Carlos Herrera, Lucía Méndez, Pedro Piqueras, Peridis, Nacho Carretero, Paloma del Río, Ignacio Escolar, Manuel Vicent y Soledad Gallego.

Iñaki Gabilondo, protagonista de 'En primicia'

Gabilondo está asociado a la credibilidad y es una de las voces más influyentes del periodismo nacional. Referente como director y presentador de informativos televisivos y maestro de la entrevista en directo es, sobre todo, un hombre de radio. En este medio se ha convertido en una voz más de la familia de millones de oyentes con el rigor como firma editorial.

Nacido en 1942 en San Sebastián, se graduó en Periodismo y Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra. Comenzó su carrera en Radio Popular de San Sebastián y, tras pasar por diversas emisoras locales, se convirtió en una figura clave en la SER. Dirigió el programa ‘Hoy por Hoy’ durante 20 años, marcando un antes y un después en la forma de hacer radio informativa en España.

Su estilo, caracterizado por el rigor, la claridad y un tono cercano, lo convirtió en un referente tanto para los oyentes como para las nuevas generaciones de periodistas. Ha trabajado también en televisión, destacando su papel como director de los informativos de TVE en 1981, donde vivió y contó el 23F, y programas emblemáticos como ‘En Familia’. Tras su paso por diversas cadenas privadas como Cuatro, CNN+ y Movistar Plus+, en los últimos años su nombre ha estado ligado a series documentales.