Todas las claves de 'La Voz' en su regreso a Antena 3: nuevos coaches y tres grandes cambios en su mecánica

Tras una intensa promoción, 'La Voz' regresa este viernes a Antena 3 a partir de las 22:00 horas con su duodécima edición y la primera noche de audiciones a ciegas. El talent presentado por Eva González regresa con el objetivo de arrebatarle el liderazgo a 'De Viernes' en Telecinco.
'La Voz 12' inicia una nueva etapa desde este viernes en Antena 3 con con la incorporación de ITV Studios Iberia como única productora tras la salida de Boomerang TV, que llevaba produciendo el formato desde sus inicios en Telecinco y los últimos años en coproducción con la filial de la compañía británica.
Esta nueva edición de 'La Voz' cuenta además con la incorporación de dos nuevos coaches a su equipo. Por un lado, Sebastián Yatra, que da el salto a la versión original del formato tras haber sido coach en dos ediciones de 'La Voz Kids'. Mientras que Mika debuta como coach tras haber sido asesor. Ambos se suman a los veteranos Pablo López y Malú.
Pero más allá del plantel de coaches, 'La Voz 12' contará con grandes novedades en su mecánica para darle una vuelta de tuerca y seguir sorprendiendo al espectador. Los coaches volverán a contar con los superbloqueos. Ahora que ya saben del valor de este poder son mucho más estrategas a la hora de usarlos. Al igual que en la edición pasada, podrán bloquearse unos a otros una vez ya se han dado la vuelta.
También tendrán la posibilidad de darle una segunda oportunidad a uno de los talents. En la fase de Audiciones a Ciegas, los coches podrán elegir a un talent con el que no se dieron la vuelta para que vuelva a presentarse en otra de las galas con un nuevo tema musical.
'La Voz' se renueva con tres grandes novedades
Pero en esta edición se incorporan además dos nuevos elementos que generarán aún más emoción. Por un lado, El Megabloqueo, que dejará noqueados a los coaches. Esta nueva opción entra en juego si todos los coaches han girado su silla y el coach que lo active conseguirá que el talent se incorpore directamente a su equipo pues bloquea a los otros tres a la vez. Eso sí, deberán usarlo bien pues cada coach solo tendrá posibilidad de pulsarlo una vez.
Y por otro lado el Botón del arrepentimiento por el cual si al terminar la actuación ningún coach se ha girado, esta opción permite a un coach ofrecerle una segunda oportunidad al talent y este se incorporará directamente a su equipo. Pero tendrán que estar muy seguros de cuando pulsar pues solo podrán hacerlo una vez.
Por si fuera poco, este año 'La Voz' lanza un reto a tres concursantes que no fueron seleccionados durante el casting: subir al escenario del talent show sin previo aviso, sin tiempo para ensayar, sin banda y en acústico. Una actuación totalmente improvisada que deberán aceptar o rechazar en el momento. Si deciden enfrentarse al reto, para los coaches se tratará de una Audición a Ciegas habitual. Es decir, si alguno de ellos pulsa el botón, el aspirante pasará automáticamente a formar parte del equipo correspondiente, convirtiéndose en concursante oficial de esta edición.
