Todas las claves de 'La Voz' en su regreso a Antena 3: nuevos coaches y tres grandes cambios en su mecánica

Tras una intensa promoción, 'La Voz' regresa este viernes a Antena 3 a partir de las 22:00 horas con su duodécima edición y la primera noche de audiciones a ciegas. El talent presentado por Eva González regresa con el objetivo de arrebatarle el liderazgo a 'De Viernes' en Telecinco.

'La Voz 12' inicia una nueva etapa desde este viernes en Antena 3 con con la incorporación de ITV Studios Iberia como única productora tras la salida de Boomerang TV, que llevaba produciendo el formato desde sus inicios en Telecinco y los últimos años en coproducción con la filial de la compañía británica.

Esta nueva edición de 'La Voz' cuenta además con la incorporación de dos nuevos coaches a su equipo. Por un lado, Sebastián Yatra, que da el salto a la versión original del formato tras haber sido coach en dos ediciones de 'La Voz Kids'. Mientras que Mika debuta como coach tras haber sido asesor. Ambos se suman a los veteranos Pablo López y Malú.

Pero más allá del plantel de coaches, 'La Voz 12' contará con grandes novedades en su mecánica para darle una vuelta de tuerca y seguir sorprendiendo al espectador. Los coaches volverán a contar con los superbloqueos. Ahora que ya saben del valor de este poder son mucho más estrategas a la hora de usarlos. Al igual que en la edición pasada, podrán bloquearse unos a otros una vez ya se han dado la vuelta.

También tendrán la posibilidad de darle una segunda oportunidad a uno de los talents. En la fase de Audiciones a Ciegas, los coches podrán elegir a un talent con el que no se dieron la vuelta para que vuelva a presentarse en otra de las galas con un nuevo tema musical.

'La Voz' se renueva con tres grandes novedades

Coaches de 'La Voz 12' y Eva González.

Pero en esta edición se incorporan además dos nuevos elementos que generarán aún más emoción. Por un lado, El Megabloqueo, que dejará noqueados a los coaches. Esta nueva opción entra en juego si todos los coaches han girado su silla y el coach que lo active conseguirá que el talent se incorpore directamente a su equipo pues bloquea a los otros tres a la vez. Eso sí, deberán usarlo bien pues cada coach solo tendrá posibilidad de pulsarlo una vez.

Y por otro lado el Botón del arrepentimiento por el cual si al terminar la actuación ningún coach se ha girado, esta opción permite a un coach ofrecerle una segunda oportunidad al talent y este se incorporará directamente a su equipo. Pero tendrán que estar muy seguros de cuando pulsar pues solo podrán hacerlo una vez.

Por si fuera poco, este año 'La Voz' lanza un reto a tres concursantes que no fueron seleccionados durante el casting: subir al escenario del talent show sin previo aviso, sin tiempo para ensayar, sin banda y en acústico. Una actuación totalmente improvisada que deberán aceptar o rechazar en el momento. Si deciden enfrentarse al reto, para los coaches se tratará de una Audición a Ciegas habitual. Es decir, si alguno de ellos pulsa el botón, el aspirante pasará automáticamente a formar parte del equipo correspondiente, convirtiéndose en concursante oficial de esta edición.