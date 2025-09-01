'La Voz 12' sorprende con tres giros en su mecánica y anuncia a sus 4 asesores inéditos en Antena 3

Atresmedia ha presentado este lunes, en el marco del FesTVal 2025, la duodécima edición de 'La Voz'. La rueda de prensa a la que ha asistido El Televisero, ha reunido a su presentadora Eva González y los coaches Sebastián Yatra, Pablo López, Mika y Malú, que han confirmado la identidad de sus 4 nuevos asesores.

La presentación ha contado también con Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia, y Nathalie García, CEO de ITV Studios Iberia. La 12ª temporada llega con un importante cambio en su producción, de la que se encargará en solitario por primera vez ITV Studios, tras estar en manos de Boomerang TV durante sus anteriores temporadas en nuestro país.

Durante su intervención, Carmen Ferreiro ha destacado el liderazgo que sigue ostentando 'La Voz' pese al desgaste del formato: "Por quinto año consecutivo es líder en su franja en todas sus emisiones. Se han presentado 10.000 personas al casting, lo que demuestra la fuerza del programa". "La Voz es un formato que es un ferrari de la televisión, son programas que surgen cada cierto tiempo y que logran mantenerse hasta una temporada 12", ha declarado la directiva.

Además, la directora de Entretenimiento de Atresmedia ha subrayado el orgullo que siente el grupo por albergar el formato: "La Voz es televisión en mayúsculas. Es un espectáculo que emociona, con un equipo que hace magia cada noche. Eva González transmite humanidad y emoción en cada gala, y eso se nota en el resultado final".

Ferreiro también ha sacado pecho de la espectacularidad del plató: "Trabajamos en el plató de La Voz más grande de Europa y el segundo más grande del mundo". Queremos que cada edición de La Voz sea una experiencia inolvidable tanto para el público como para los concursantes".

Los coaches y la presentadora de 'La Voz'

'La Voz 12' desvela sus tres grandes giros de mecánica

La nueva temporada de 'La Voz' no solo renueva su equipo de coaches con la incorporación de Mika y Sebastián Yatra, sino que introduce mecánicas innovadoras que prometen dar un giro a las audiciones y sorprender a los espectadores. Eva González fue la encargada de desgranar algunas de las sorpresas que veremos este año.

Entre las principales novedades destaca el 'megabloqueo', una función que permitirá a un coach bloquear a todos sus compañeros cuando todos se giren por un mismo talento. "Es una mecánica que añade un toque de estrategia y competencia sana entre los coaches", explicó González.

Otra de las sorpresas será 'Llego y canto', una sección cargada de emoción: “Tres talentos llegarán al plató acompañados de un familiar, con los ojos cerrados y sin saber que están en La Voz. Una vez allí, podrán decidir si subirse al escenario y mostrar su talento o regresar a casa. Es una manera preciosa de vivir la experiencia desde la sorpresa", detalló la presentadora.

Por último, llega el 'Botón del arrepentimiento'. Si al terminar la actuación ningún coach se ha girado, esta nueva función permite al coach ofrecer una segunda oportunidad a un talento al que cree que puede ayudarle a mejorar, o simplemente que no tuvo tiempo de pulsar en ese momento tan breve de escucha. El talent se incorpora directamente al equipo del coach que ha decidido

cambiar su decisión, pero deben estar seguros porque el Botón del Arrepentimiento solo se podrá usar una vez cada coach.

'La Voz' recibe a 4 asesores inéditos, con Chiara de 'OT 2023' o María Becerra

Sebastián Yatra y Mika, nuevos coaches de 'La Voz 12'

La duodécima edición de 'La Voz' contará, como siempre, con un equipo de coaches de primer nivel. Junto a los veteranos Pablo López y Malú, se suman Sebastián Yatra y Mika. Yatra debuta en la versión para adultos tras su experiencia en la versión kids y Mika se estrena en la versión española.

Sebastián Yatra se ha mostrado agradecido por formar parte del proyecto: "Estoy emocionado y agradecido de estar en La Voz adultos. Tras mi experiencia con los niños en la versión infantil, ahora siento que la responsabilidad es igual o incluso mayor. Estar aquí me hace ver que no hay grandes diferencias: todos somos niños en el fondo, todos tenemos ese esfuerzo por seguir adelante".

Mika, por su parte, ha afirmado estar "encantado de participar por primera vez en este proyecto", mientras que Pablo López se ha definido "en casa" al volver a sentarse en la silla giratoria. Malú, por otro lado, ha señalado el nivel de talento que ha visto en las audiciones y se mostró encantada con los cambios que trae esta nueva edición.

Durante la presentación se han dado a conocer a los asesores, en este caso asesoras, que acompañarán a cada coach en la fase de los Asaltos: Joaquina acompañará a Malú, Chiara Oliver apoyará a Pablo López, Carla Morrison será la asesora de Mika y María Becerra trabajará junto a Sebastián Yatra.

ITV Studios producirá al completo el formato por primera vez en España

Por primera vez en su historia, ITV Studios Iberia va a producir al completo el talent show musical, lo que supone un hito para la edición española. Nathalie García, CEO de la productora, ha compartido su entusiasmo: "Es un sueño y un privilegio producir un programa como este. Que se te pongan los pelos de punta con un formato es un logro, y eso se consigue gracias a una cadena que respalda este proyecto y a un equipo capaz de atraer a grandes coaches".

García también ha puesto en valor el compromiso sostenible que se ha incorporado a la producción este año, así como la labor de Encarna Pardo, productora ejecutiva del programa: "Este es un proyecto que refleja lo mejor de la televisión, y hacerlo con conciencia sostenible es un reto que afrontamos con mucha ilusión".

En su última edición, el programa que presenta Eva González fue líder de la noche de los viernes con un 13,5% de cuota de pantalla y una media de más de 1,1 millones de espectadores. Despuntó sobre todo entre los más jóvenes. En su anterior temporada, el programa elevó sus datos entre el público de 13 a 24 años, promediando un 16,9% de cuota de pantalla en este target.

Con un plató espectacular, mecánicas sorprendentes y coaches de primera línea, la nueva temporada promete emoción, música y espectáculo en cada gala. "Estamos muy orgullosos de que este programa siga creciendo. La Voz es más que un concurso; es una experiencia que transforma vidas", ha concluido Carmen Ferreiro en la presentación con las claves de 'La Voz 12'.