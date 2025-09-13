¿Quién es Aless Gibaja, el excéntrico influencer que ahora es concursante de 'Bailando con las Estrellas'?

Aless Gibaja es concursante oficial de 'Bailando con las Estrellas'. Tiene 37 años y nació en el seno de una familia acaudalada, creciendo en la conocida urbanización madrileña de La Moraleja, habitada por muchos famosos y empresarios. Su nombre completo es Alessandro Vicente Gibaja de Blasio y se le considera como uno de los influencers pioneros en nuestro país.

Comenzó a ganar popularidad a mediados de la década pasada aprovechando el impulso de las nuevas plataformas digitales como Twitter, Instagram y YouTube; logrando consolidarse hasta la fecha. Sus consejos de belleza y autoestima, sus looks excéntricos y, sobre todo, su lucha contra el acoso escolar le convirtieron en todo un referente para millones de jóvenes. Aless Gibaja sufrió bullying en su infancia y adolescencia y por eso sabe bien qué es el acoso escolar.

Sus icónicas frases como "hola, bebés", "cero dramas, siempre smile" o "los súper consejitos del día" han sido una seña de identidad de Aless Gibaja entre sus cientos de miles de seguidores. Este gran tirón le llevó a trabajar como colaborador de Yu: No te pierdas nada en los 40 Principales p la Tea Party, de Alaska y Mario, dos programas que tuvieron cierta repercusión.

Además, en los últimos años, Aless Gibaja se ha convertido en una de las figuras habituales de programas y formatos de entretenimiento. En el año 2017 se convirtió en concursante de 'Gran Hermano VIP' en Telecinco, donde sacó su cara más oscura en las discusiones con compañeros como Aída Nízar.

Más tarde, participó en formatos de Mediaset como 'En busca del Nirvana' en Cuatro o tratando de demostrar sus dotes culinarias en 'Ven a cenar conmigo', en este caso en Telecinco.

El nombre de Aless Gibaja también copó muchos titulares por la ruptura de su amistad con Oriana Marzoli. Ambos fueron muy amigos pero una pelea lo dinamitó todo. Y desde entonces sus caminos han discurrido por separado. De hecho, en el extinto 'Viva la vida', programa de Emma García en el fin de semana de Telecinco, declaró que Oriana era una persona fea por dentro porque había dicho "cosas muy feas de personas que trabajan en la televisión". Aseguró que "si España se enterase, alucinaría". "He visto cómo a amigas suyas les hacía bullying o les robaba novios", aseveró.