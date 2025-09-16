'OT 2025' anuncia la lista de sus 16 concursantes oficiales tras la expulsión de dos aspirantes en el estreno

Ahora si que sí, 'Operación Triunfo' ha vuelto a nuestras vidas con el estreno de 'OT 2025' en Prime Video. Lo ha hecho con una gala 0 en la que hemos podido conocer a los 16 concursantes que tratarán de luchar por convertirse en el décimo tercer ganador del talent y relevar a Naiara.

Como es habitual en cada gala 0 han sido 18 los aspirantes que han luchado por ganarse una plaza dentro de la academia. Así hemos podido ver a Olivia, Guillo Rist, Salma de Diego, Martín “Tinho”, Claudia Arenas, Sam, María Cruz, Max, Lucía Casani, Guille Toledano, Teyou, Javi Crespo, Laura Muñoz, Carlos, Judit, Iván Rojo, Cristina y Quique sobre el escenario derrochando todo su talento.

Por segunda edición consecutiva, Chenoa ha hecho de maestra de ceremonias y nada más arrancar no dudó en dedicar la gala a Toni Cruz, uno de los creadores de 'Operación Triunfo' junto a Josep María Mainat, tras su muerte en julio.

Los 18 aspirantes de 'OT 2025' han actuado en grupos de tres y cuatro y después de cada tanda, el jurado formado por Leire Martínez, Guille Milkyway, Cris Regatero y Abraham Mateo decidían qué concursante merecía el pase directo a la academia siendo Claudia Arenas, Lucía Casany, Cristina, Judit, Max y Teyou.

Tras los seis pases directos, el jurado se iba a deliberar pues tenía que escoger a otros ocho concursantes para que cruzaran la pasarela y se convirtieran en concursantes oficiales. Así, tras deliberar, el jurado seguía nombrando a los concursantes que se sumaban a sus compañeros y cruzaban la pasarela: Guillo Rist, Crespo, Olivia, Guille Toledano, Carlos, Salma de Diego, Tinho y Laura Muñoz.

María Cruz, salvada por los profesores e Iván Rojo por la audiencia

De esta manera, según el jurado, los cuatro concursantes de 'OT 2025' que se quedaban a la espera de saber qué iba a pasar con ellos eran María Cruz, Sam, Iván Rojo y Quique. Y los primeros en tomar una decisión eran los profesores de la academia con Noemí Galera a la cabeza. La directora aseguraba que lo habían tenido bastante claro y que aunque les sabía mal por el resto decidían salvar a María Cruz.

Con ello, Sam, Iván Rojo y Quique se quedaban en manos del público, que con sus votos a través de la app oficial, decidían que el último concursante en cruzar la pasarela y por tanto el último en convertirse en concursante oficial era Iván Rojo.

Quique y Sam se quedan fuera de 'OT 2025'

Así, tras la salvación de Iván Rojo, los dos aspirantes que se quedan a las puertas de entrar a la academia de 'OT 2025' han sido Quique y Sam. No obstante, Chenoa les recordaba que "ya sabéis que os quedáis de reserva". "Y ocreo que a partir de aquí hay muchas ventanas que se han podido haber abierto", aseveraba la presentadora.

"Yo soy de las que piensa que lo que sucede es por algo, también es verdad y Operación Triunfo el mayor triunfo que se tiene es el aprendizaje y fuera también se aprende y hay muchas experiencias. Me gustaría veros muy pronto triunfar", sentenciaba Chenoa.