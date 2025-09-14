Los 27 estrenos de esta semana del 15 al 21 de septiembre en Netflix, Prime Video, Disney+ o Filmin

Nos metemos ya de lleno en la segunda quincena de septiembre. Y como ya hemos dicho en otros artículos, las plataformas están despenado estrenar sus títulos más potentes en este último trimestre del año. La vuelta al curso llega repleta de diferentes proyectos repletos de estrellas, y que estamos deseando ver desde que se anunciaran. Netflix, por ejemplo, se pone en cabeza con la llegada de dos de sus series más esperadas: 'Black Rabbit', con Jude Law y Jason Bateman; y, por otro lado, 'El refugio atómico', que tiene en su equipo creativo a Álex Pina y Esther Martínez Lobato, ambos creadores de 'La casa de papel'.

Por otro lado, tenemos varios regresos marcados con rojo en nuestro calendario. 'Futurama' vuelve con su temporada 13 esta semana en Disney Plus. Nuevas aventuras de Fry, Bender y Leela, y buscando volver a enamorar a la crítica (y a los fans). También regresan Jennifer Aniston y Reese Whiterspoon con 'The Morning Show' en AppleTV+. Y, además, nuestros superhéroes favoritos en el spin-off 'Gen V', en Prime Video. ¿Y qué más podemos pedir? La primera serie original de Steve McQueen, retratando el racismo con un reparto repleto de estrellas.

Estrenos en Netflix

Black Rabbit

Sinopsis: Cuando el dueño de un restaurante de moda de la ciudad de Nueva York permite que su turbulento hermano regrese a su vida, abre la puerta a peligros cada vez mayores que amenazan con derribar todo lo que ha construido.

Jude Law hace tiempo que dio el salto también al mundo de las series. Y qué bien que lo hizo porque entre los títulos que ha protagonizado esta esa obra de culto que es 'The Young Pope' o la última serie de Star Wars 'Tripulación perdida'. Ahora le toca meterse en la piel de un hombre que tiene que soportar a su problemático hermano. ¡Y tan problemático! No le va a dar más que quebraderos de cabeza continuamente, y brillantemente interpretado por Jason Bateman, que eso hay que tenerlo en cuenta. Un thriller familiar con la ciudad de New York como una protagonista más, creado por Zach Baylin y Kate Susman. "La serie representa un mundo interesante… espero que el público se enganche con la relación complicada, amorosa y volátil entre estos hermanos", comentó Jude Law en la presentación de la serie.

Fecha de estreno: 18 de septiembre

El refugio atómico

Sinopsis: La Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar y un grupo de multimillonarios se refugia en un búnker de lujo: Kimera Underground Park. Desde allí verán en pantallas, en un espectáculo lleno de perplejidad, cómo el mundo que conocían se va desplomando sobre sus cabezas. Y mientras fuera la situación se vuelve cada vez más aterradora, ellos disfrutarán de su pequeña ciudad exclusiva con cancha de básket, restaurante, jardín zen, coctelería, diván de psicólogo, gimnasio y spa. A eso quedará reducida su mítica condición de privilegio: a ir adaptándose a vivir en un agujero de lujo, en un universo subterráneo lleno de enigmas en el que estallarán las cuentas pendientes de dos familias atravesadas por una herida del pasado.

Este septiembre también llega la nueva serie de los creadores de 'La casa de papel', Álex Pina y Esther Martínez Lobato. En este caso, una ficción que mezcla drama, ciencia-ficción y thriller, y que está protagonizada por Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simón, Alícia Falcó, Agustina Bisio y Álex Villazán. 8 episodios que prometen emociones fuertes, y dejar muy alto el listón de las ficciones españolas este año en Netflix. En una entrevista para El País, el responsable de contenidos, Diego Ábalos, afirmó que "no ha habido una serie tan ambiciosa en la historia de España". Por su parte, Alex Pina desveló detalles de cómo va a ser el resultado final de la serie.

"Hoy la ciencia ficción es casi naturalismo… Queríamos lograr ese lado aspiracional del lujo de multimillonarios, pero también que pudiera atraer a cualquier persona, un lugar donde me gustaría estar… Fuera está ocurriendo la Tercera Guerra Mundial y debajo tienes unas zonas acolchadas, redondeadas, donde parece que no hay posibilidad de hacerte daño".

Fecha de estreno: 19 de septiembre

Estrenos en Prime Video

Gen V (Temporada 2)

Sinopsis: Mientras el resto de América se ajusta a la mano de hierro de Patriota (Antony Starr), en la Universidad Godolkin, el misterioso nuevo decano promueve un plan de estudios que promete hacer a los estudiantes más poderosos que nunca. Cate y Sam son celebrados como héroes, mientras Marie, Jordan y Emma vuelven a la universidad a regañadientes, con el peso de meses de trauma y pérdida encima. Pero preocuparse por las fiestas y las clases se hace cuesta arriba con una guerra entre Humanos y Supers gestándose tanto dentro como fuera del campus. El grupo descubre la existencia de un programa secreto que se remonta a la fundación de la Universidad Godolkin y que podría tener implicaciones mucho mayores de lo que imaginan. Y, de algún modo, Marie forma parte de ello.

Una de las grandes sorpresas de la temporada pasada es este spinoff de 'The Boys' que nos llegó gracias a Prime Video. Y ojo, en su reparto cuenta con Patrick Schwarzenegger, que brilló recientemente en la tercera temporada de 'White Lotus'. Esta ficción enmarcada en el universo creado por Garth Ennis y Eric Kripke no se deja atrás nada. Ni gore, ni sexo, ni humor negro. Todo está mezclado para dar una serie diferente, irreverente, y que tuvo muy buenas críticas, además de un gran apoyo por parte del público general. En esta nueva temporada vuelven varios de sus principales protagonistas: Jaz Sinclair como Marie Moreau, Lizze Broadway como Emma Meyer, Maddie Phillips como Cate Dunlap, London Thor y Derek Luh como Jordan Li y Asa Germann como Sam Riordan.

Y sí, seguramente haya varios cameos de la serie 'The Boys' a lo largo de los episodios. "Ya he hablado con Eric Kripke sobre ello. No sé cómo, pero creo que Frenchie y Kimiko tienen que aparecer de alguna manera. Quiero decir, deben estar en una misión en algún lugar de ese mundo, ¿no?" dijo a Direct la actriz que da vida a Kimiko, Karen Fukuhura.

Fecha de estreno: 17 de septiembre

Estrenos en Disney Plus

Futurama (Temporada 13)

Sinopsis: ¡Bender está descontrolado! ¡Un volcán está a punto de explotar! ¡Fry se enfrenta a un rival por el amor de Leela! ¿Y el Dr. Zoidberg está ascendiendo al cielo? ¡Seguro que será emocionante! Ya están avisados… ¡es una temporada completamente nueva de Futurama!

'Futurama' ha sido cancelada muchas veces, sí, pero se resiste a morir. Y, desde su llegada a Hulu (es decir, a Disney), está viviendo una nueva era. A diferencia de anteriores temporadas en Disney Plus, estrenando capítulos semanalmente, ahora nos llegan todos de golpe. Los 10 que conforman la que es ya su 13ª temporada. Volveremos a ver a Fry, Leela o Bender haciendo mucha crítica de la sociedad actual, siempre con ese toque friki-científico que tanto nos gusta. Sí que es verdad que, la anterior temporada, mejoró la primera que llegó a Disney. Aquí que volver a encontrar el humor después de ese final que fue 'Meanwhile'. Y no dudamos ni un solo segundo de que 'Futurama' iba a volver a encontrarlo.

Fecha de estreno: 16 de septiembre

Match: La reina de las apps de citas

Sinopsis: Inspirada en la historia de Whitney Wolfe Herd, fundadora y ex CEO de la plataforma de citas Bumble.

Si estáis tratando de encontrar pareja de alguna forma, obviamente os sonará la app Bumble. Similar a Tinder pero dicen que con mejores resultados. Porque ya sabemos de sobra que en Tinder la gente casi no habla. 20th Century Studios, al igual que otras productoras como Apple, ha decidido echar mano de biografías de personas reales para hacer su nueva película. Ya tuvimos la del inventor del 'Tetris' o de los Cheetos. Y ahora le llega el turno a Whitney Wolfe, creadora de Bumble. Aquí tenemos a Lily James como protagonista, que repite con Disney tras 'Pam & Tommy' para interpretar a una persona real. Dirigida por Rachel Lee Goldenberg y acompañada de Dan Stevens, se sumerge en la creación de la app de citas y, sobre todo, en la personalidad de Whitney.

"Una de nuestras productoras, Jen Gibgot, conoció a su pareja en Bumble. Mi mejor amiga conoció a su marido en Bumble. Empiezas a hablar y te das cuenta de cuántas parejas se han formado y cuántos bebés han nacido", comentó Lily James para Who What Wear. Ese es el profundo efecto que han tenido estas aplicaciones de citas, en particular Bumble. Es increíble".

Fecha de estreno: 19 de septiembre

Estrenos en Filmin

Small Axe

Sinopsis: Miniserie de antología de cinco entregas, con el racismo sufrido por la comunidad negra de Londres en las décadas de los 60, 70 y 80 como tema central.

El ganador del Oscar Steve McQueen ('12 años de esclavitud', 'Shame') nos brinda una de las miniseries más memorables de lo que llevamos de siglo. Una explosión de cultura, música y resistencia en la Londres de los 60, 70 y 80. El título de la miniserie alude a la frase de una canción de Bob Marley, "If you are the tall tree, then we are the small axe". Y está compuesta por cinco episodios: Mangrove; Lovers Rock; Red, White and Blue; Alex Wheatle y Education. Cinco capítulos que abordan ese racismo sistémico que asola gran parte de la sociedad occidental. En el reparto nos encontramos a Laetitia Wright, John Boyega, Naomie Ackie o Joseph Quinn. Y sí, la crítica está alabando la serie. No es para menos, porque es una de las propuestas más valientes de la actualidad.

Fecha de estreno: 16 de septiembre

Estrenos en Apple TV+

The Morning Show (Temporada 4)

Sinopsis: La cuarta temporada comienza en la primavera de 2024, casi dos años después de los sucesos de la tercera temporada. Con la fusión UBA-NBN completada, la redacción del programa debe lidiar con una nueva responsabilidad, motivos ocultos y la naturaleza esquiva de la verdad en un Estados Unidos polarizado. En un mundo plagado de deepfakes, teorías de la conspiración y encubrimientos corporativos, ¿en quién podemos confiar? ¿Y cómo podemos saber lo que es real?

¿Cuál es el problema de que llegue una temporada cada dos años (decisión de las productoras Jennifer Aniston y Reese Whiterspoon? Que los espectadores olviden lo que ha pasado en el resto de la serie. También es verdad que es una serie muy cara (demasiado), y muchas veces se necesita tiempo para que Apple pueda poner el dinero. Charlotte Stoudt, la actual showrunner, equilibra el sinfín de temas que toca la serie. Pero es difícil encontrar un tono adecuado para una ficción que no ha dejado de reinventarse a sí misma. Pero oye, no puede llegar en mejor momento, teniendo en cuenta el clima de crispación que estamos viviendo. Además, hay dos fichajes perfectos para esta cuarta temporada: Marion Cotillard, como una directiva francesa que supervisa y cuestiona cada decisión de Stella; y Jeremy Irons como el padre de Alex experto en Derecho.

Fecha de estreno: 17 de septiembre

Más estrenos semanales: