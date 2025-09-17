Leire Martínez salta de 'Operación Triunfo' a este programa de Antena 3, que ficha también a Melody

Antena 3 ya prepara la próxima edición de 'La Voz Kids', actualmente en fase de grabaciones, y lo hará con nuevas incorporaciones. Ana Mena, Luis Fonsi y Antonio Orozco se unirán a Edurne como coaches del programa presentado por Eva González. Aunque no será la única novedad.

Y es que, según avanza en exclusiva ABC, el talent musical fichará también a nuevos rostros como asesores. Así, Melody, Becky G, Leire Martínez y Antoñito Molina serán los encargados de ayudar a Luis Fonsi, Ana Mena, Edurne y Antonio Orozco, respectivamente, una vez que hayan finalizado las audiciones a ciegas y cada uno de los coaches haya completado sus equipos.

Leire Martínez compaginará 'La Voz Kids' con 'OT 2025'

Con 'La Voz Kids', Leire Martínez suma un nuevo proyecto televisivo, ya que también ejerce las labores de jurado en la actual edición de ‘Operación Triunfo’, que se estrenó el pasado lunes en Prime Video. Todo ello lo compaginará con su recién estrenada carrera como solista tras su polémica salida de La Oreja de Van Gogh. Por su parte, Melody regresará a la televisión después de su paso por el Festival de Eurovisión tras haber participado en 'Juego de pelotas' y haber pasado por 'El Hormiguero'.

Mientras 'La Voz Kids' está inmersa en sus grabaciones, Antena 3 lanzará la nueva edición de 'La Voz' este próximo viernes, 19 de septiembre. Nuevamente presentada por Eva González y que contará con Mika, Malú, Sebastián Yatra y Pablo López como coaches. Esta edición, además, incorporará una novedad: tres aspirantes descartados en el casting subirán al escenario sin ensayo, en acústico y por sorpresa.

Malú, Yatra y López ya cuentan con experiencia en el programa. A ellos se les sumará Mika. Cuatro rostros que, según la cadena, aportarán "estrategia, emoción y espectáculo" en su lucha por hacerse con las mejores voces de la edición. 'La Voz' volverá a emitirse las noches de los viernes, un día de la semana donde ya está más que consolidado, puesto que la edición anterior fue líder de audiencia con una media de 13,5% de share y más de 1,1 millones de espectadores.