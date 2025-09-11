'La Voz 2025' tiene fecha de estreno en Antena 3: día de emisión, renovado jurado y grandes novedades

'La Voz' ya tiene todo listo para regresar a Antena 3 con su duodécima edición. Tras retrasar su estreno para emitir este viernes un especial de 'Hablando en plata' con Sonsoles Ónega; la cadena de Atresmedia anunció este miércoles en 'El Hormiguero' la fecha del estreno de su talent musical.

Así, aprovechando la visita de Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika, Antena 3 anunció que 'La Voz 12' se estrenará el próximo viernes 19 de septiembre a partir de las 22:00 horas. Por lo que de nuevo el talent presentado por Eva González tratará de recobrar el liderazgo ante de 'De Viernes' en Telecinco.

Cabe decir que 'La Voz' regresa completamente renovada con la incorporación de ITV Studios como productora tras la salida de Boomerang TV. Para empezar, el talent recibe a dos nuevos coaches: Sebastián Yatra, que salta de la 'Kids' a la de adultos y Mika, que se estrena como coach tras haber sido asesor junto a dos veteranos como Pablo López y Malú.

Pero más allá del plantel de coaches, 'La Voz 12' contará con grandes novedades en su mecánica para darle una vuelta de tuerca y seguir sorprendiendo al espectador. Los coaches volverán a contar con los superbloqueos. Ahora que ya saben del valor de este poder son mucho más estrategas a la hora de usarlos. Al igual que en la edición pasada, podrán bloquearse unos a otros una vez ya se han dado la vuelta.

También tendrán la posibilidad de darle una segunda oportunidad a uno de los talents. En la fase de Audiciones a Ciegas, los coches podrán elegir a un talent con el que no se dieron la vuelta para que vuelva a presentarse en otra de las galas con un nuevo tema musical.

Las tres grandes novedades de 'La Voz 12'

Cartel oficial de 'La Voz 12' con sus coaches

Pero en esta edición se incorporan además dos nuevos elementos que generarán aún más emoción. Por un lado, El Megabloqueo, que dejará noqueados a los coaches. Esta nueva opción entra en juego si todos los coaches han girado su silla y el coach que lo active conseguirá que el talent se incorpore directamente a su equipo pues bloquea a los otros tres a la vez. Eso sí, deberán usarlo bien pues cada coach solo tendrá posibilidad de pulsarlo una vez.

Y por otro lado el Botón del arrepentimiento por el cual si al terminar la actuación ningún coach se ha girado, esta opción permite a un coach ofrecerle una segunda oportunidad al talent y este se incorporará directamente a su equipo. Pero tendrán que estar muy seguros de cuando pulsar pues solo podrán hacerlo una vez.

Por si fuera poco, este año 'La Voz' lanza un reto a tres concursantes que no fueron seleccionados durante el casting: subir al escenario del talent show sin previo aviso, sin tiempo para ensayar, sin banda y en acústico. Una actuación totalmente improvisada que deberán aceptar o rechazar en el momento. Si deciden enfrentarse al reto, para los coaches se tratará de una Audición a Ciegas habitual. Es decir, si alguno de ellos pulsa el botón, el aspirante pasará automáticamente a formar parte del equipo correspondiente, convirtiéndose en concursante oficial de esta edición.

'La Voz', líder absoluto en audiencias

'La Voz' regresa un año más y lo hace plenamente consolidado como uno de los mayores espectáculos de la televisión. En su última edición, el programa que presenta Eva González fue líder absoluto de la noche de los viernes con un 13,5% de cuota de pantalla y una media de más de 1,1 millones de espectadores. El talent show consiguió congregar cada semana a más de 3,7 millones de espectadores únicos. Un auténtico éxito que demuestra la fortaleza del formato.

El programa triunfa y lo hace especialmente entre los más jóvenes. En su anterior temporada, el programa elevó sus datos entre el público de 13 a 24 años, promediando un 16,9% de cuota de pantalla en este target.