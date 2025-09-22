Gala 1 de 'OT 2025': Lista completa de canciones, a qué hora es y dónde verlo hoy por TV en directo

Hace una semana que la academia de 'Operación Triunfo' volvió a abrir sus puertas. Este lunes, Prime Video emitirá la gala 1 de 'OT 2025' en la que conoceremos a los primeros nominados de la edición después de que en la gala pasada despidiéramos a Quique y Sam tras quedarse a las puertas de formar parte de los 16 concursantes oficiales del talent show.

Este lunes 22 de septiembre, Prime Video emitirá en directo a partir de las 22:00 horas la primera gala en España así como en seis países de Latinoamérica (México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú) con Chenoa como maestra de ceremonias.

Tras escucharles cantar en solitario la semana pasada, este lunes los concursantes de 'OT 2025' interpretarán sus canciones a dúo. No obstante, abrirán la gala por primera vez con la actuación grupal versionando el célebre "Yo quiero bailar" de Sonia y Selena.

Después de los ocho duetos, el jurado compuesto por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero decidirán qué concursantes pueden cruzar la pasarela y qué cuatro se quedan como posibles nominados. Uno de ellos será salvado por los profesores y el otro por sus propios compañeros. Los otros dos se jugarán su permanencia y no ser el primer expulsado de la edición el próximo 29 de septiembre.

Eso sí, uno de los 16 concursantes se librará directamente de las nominaciones del jurado pues previamente conoceremos por boca de Miriam Rodríguez quién es el primer concursante en ser el favorito de la audiencia tras los votos del público en la app oficial del programa. El más votado se salvará y recibirá 3.000 euros en su cuenta de ING.

Actuaciones de la gala 1 de 'OT 2025':