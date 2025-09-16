'OT 2025': Conoce el primer reparto de temas de la Gala 1 que cantarán el lunes 22 de septiembre

Actualidad

por Roberto Jiménez

Tras seleccionar a sus 16 concursantes oficiales, 'OT 2025' ha realizado su primer reparto de canciones para la Gala 1 en Prime Video.

Concursantes de 'OT 2025' en su primer día en la academia.
Concursantes de 'OT 2025' en su primer día en la academia. | YouTube

'OT 2025' ya ha realizado su primer reparto de temas tras una gala 0 en la que hemos descubierto a los 16 concursantes que han accedido a la Academia. Un día después, Noemí Galera, directora de la Academia, y Manu Guix, director musical, han repartido los temas que tendrá que interpretar la nueva generación de triunfitos en la primera gala de 'Operación triunfo' del próximo lunes, 22 de septiembre en Prime Video.

Los dieciséis concursantes oficiales de esta edición de 'Operación Triunfo 2025' son Claudia Arenas, Lucía Casany, Cristina, Judit, Max, Teyou, : Guillo Rist, Crespo, Olivia, Guille Toledano, Carlos, Salma de Diego, Tinho, Laura Muñoz, María Cruz e Iván Rojo.

Mientras que Quique y Sam se quedaron a las puertas de poder formar parte de 'OT 2025' después de que ni los profesores ni el público les salvaran tras la decisión del jurado de dejarles en duda junto a María Cruz e Iván Rojo.

GRUPAL -

