EXCLUSIVA | Pepe Navarro se pone a bailar en una Telecinco en "transición" ante una RTVE sin "intencionalidad de televisión pública"

Pepe Navarro vuelve a estar en el ojo del huracán mediático por su participación en la segunda edición de 'Bailando con las Estrellas'. El mítico presentador regresa a Telecinco tras casi dos décadas, aceptando el reto de bailar junto a Bárbara Rey, Anabel Pantoja y otras celebrities. Su fichaje no solo supone el retorno físico a un gran plató, sino también uno simbólico: vuelve a ocupar el lugar de figura que genera expectación, reacciones inmediatas y titulares.

Ahora, el mítico presentador se enfrentará a uno de los mayores retos de su carrera, bailando cada semana, como si fuera un bailarín profesional, y enfrentándose a las valoraciones de un jurado compuesto por la coreógrafa Blanca Li, la productora Julia Gómez Cora y el bailarín profesional Gorka Márquez. A ellos se suman dos incorporaciones que prometen aportar nuevas perspectivas: el polémico estilista Pelayo Díaz y la periodista Inmaculada Casal, mujer de María del Monte.

Y junto a Pepe Navarro, veremos a una serie de nombres que acompañarán también a Bárbara Rey y Anabel Pantoja, como son las actrices Blanca Romero y Nona Sobo, la humorista Sara Escudero, la cantante Nerea Rodríguez, la influencer Tania Medina, el cantante Manu Tenorio, el actor Iago García, el artista Jorge González, el camarero televisivo Matías Roure y el queridísimo Aless Gibaja.

Con su regreso a Mediaset, Pepe Navarro es una de las claves de los movimientos que está habiendo entre cadenas en el principio de curso televisivo. Por ello, hemos preguntado también al presentador por su opinión sobre la situación actual de RTVE, sorprendiendo con sus palabras, que entroncan en cierta manera con lo denunciado por Mariló Montero en su polémica visita a 'La Revuelta' de Broncano. Nos cuenta todo Pepe Navarro en exclusiva, a continuación.

Pepe Navarro, ¿cómo estás?

PEPE - Vivo y con eso ya me conformo.

Por ahora antes de dar el salto a bailarín profesional...

PEPE - Sí, bueno, profesional no, del todo amateur, pero yo creo que con mucha afición.

¿Habías bailado antes a este nivel?

PEPE - Nunca, nunca. Siempre me ha rehuido bailar. Pero te digo una cosa, desde siempre tenía ganas de algún día tomar algunas clases de baile y dos historias, sobre todo porque el baile es muy divertido, yo creo que la vertiente importante del baile es la diversión, el entretenimiento y que sirve para comunicarse con muchas personas. Por ejemplo, en el Caribe es muy difícil que los hombres y las mujeres no bailen porque es una forma de relacionarse también, es una forma en Colombia, y lo digo por mis amigos, yo aprendí a bailar desde joven. Aprendí a bailar porque era la forma de acercarse a las chicas, de tener contacto con ellas. Y cuando no bailabas bien, no contaban contigo.

El atractivo estaba en el baile, no tanto en el cuerpo.

PEPE - El baile siempre es un acto de seducción, de alguna manera. Es el cuerpo el que habla, generalmente siempre es no erótico, pero sí tiene un tono sensual, ¿no?

Conociéndote, que tienes esa voz que impones tanto, es verdad que si nos hubieran dicho antes del concurso dónde te veríamos, hubiéramos dicho como de jurado, no de concursante. ¿Cómo vas a enfrentarte a que un jurado te esté juzgando cada semana?

PEPE - Yo estoy acostumbrado a que me juzguen los juzgados de justicia y tal, no contra mí, sino cuando yo he puesto alguna demanda y demás. Y son seres humanos. El VAR, por ejemplo, que ya nos está tocando las narices, que antes pensaba: "Bueno, eso podrá corregir un poco el fallo humano". Pues resulta que no, que agudiza los fallos humanos. ¿Qué puede esperar de un jurado? Pues que son humanos y le puedes caer bien, le puede parecer que has puesto el pie al revés, le puede parecer no sé cuánto y son ellos los que en definitiva deciden tú puedes protestar, pero tu protesta no va a servir para corregir absolutamente nada. Entonces, hay que aceptarlo.

¿Hay alguno de los miembros que te dé especialmente... no miedo, pero sí como: "Ojo por dónde va a ir la cosa"?

PEPE - No lo sé. No me lo he planteado. Yo creo que a mí me da igual quién esté ahí. Voy a ganar, con lo cual me da igual. Ellos van a tener que confirmar mi victoria.

Bárbara Rey, ya ha dicho que es dócil ella. ¿Tú te lo crees o no? Jesús ha saltado rápido diciendo: "Sí, claro".

PEPE - Sí, a Jesús le ha entrado un poco de risa. No, pero yo creo que en este tipo de programas uno tiene una actitud tranquila y relajada porque está rodeado de muy buenos profesionales. Y cuando tú ves seriedad a tu alrededor, cuando ves gente que cumple con su trabajo de una forma seria y profesional, tú te sientes bien, a gusto y, sobre todo, aparece el respeto. Y creo que eso es lo fundamental, porque tú quieres, de alguna forma, corresponder también a esa profesionalidad con más profesionalidad, la que tú tienes, sobre todo, en algo que no conoces y te dejas guiar y te dejas llevar. Entonces, se van un poco esos egos un poco extraños. Por eso yo creo que ella se ha referido a eso, que aquí se está tranquilo.

¿Te ha sorprendido Bárbara algo en estas primeras semanas de ensayos?

PEPE - No, no nos vemos, pero bueno, yo la conozco, la he visto, ya nos conocemos. No, sigue siendo la Bárbara de siempre, divertida, una mujer que te sorprende muchas veces, muy graciosa. No, sigue siendo la Bárbara de siempre.

Se ha bromeado, en la presentación sobre qué es más duro, si 'Supervivientes' o 'Bailando'. ¿Tú te la has llegado a plantear seriamente el ir a Honduras?

PEPE - No, no creo que lo haga nunca. No creo que lo hagan. Eso es otra historia, ¿no? No, 'Bailando' para mí es un reto. Por ejemplo, lo que se hace en Honduras, yo lo he hecho a nivel personal, lo he hecho de verdad, estar perdido en una selva durante un tiempo y aparecer en dos o tres días, porque nos habíamos desorientado y demás. Y eso sí es auténtico. Ahí es una ficción para teatralizar cosas. Entonces, sí, creo que les hacen sufrir, que no se come, pero la realidad la he vivido ya y entonces, en principio, bueno, no me parece mal, pero en principio no me atrae la experiencia.

Telecinco está ahora mismo en un momento de apostar por distintos productos, es la segunda temporada de 'Bailando', como profesional que tú eres, que llevas toda la vida en televisión, ¿cómo analizas este momento de Telecinco?

PEPE - Yo creo que es un momento de transición y los momentos de transición muchas veces también conllevan confusión. Hay que reinventar al público, hay que reinventar una parrilla y hay que reinventar un modelo de televisión. Eso no se hace ni en un día, ni en un año, ni en dos. Si tienes suerte de dar con tres o cuatro cosas interesantes, vas a empezar a subir, pero hay que dar con ellas. Y a veces se utiliza mucho tiempo y a veces se puede hacer de una forma casi inmediata, si hay suerte. Pero el momento de transición del que se saldrá y se volverá a competir cara a cara con los competidores del entorno, en fin. Pero acuérdate de la selección, ganamos el campeonato del Mundial y al siguiente campeonato fuimos a tomar por saco y hasta que no hemos empezado a hacer algo han pasado muchos años. Son transiciones, reajustes, etc.

Y en el lado contrario, ¿cómo estás viendo, por ejemplo, a La 1, que en este sentido ha crecido últimamente?

PEPE - ¿Ha crecido? No lo veo. Yo creo que la televisión pública es algo distinto a lo que están haciendo. Es que no lo sigo, no sé los programas que hay, no puedo opinar, pero así por lo que oigo, por lo que leo y tal, me da la impresión de que no es el contenido de la televisión pública, pero no soy yo el que decide cuál es la televisión pública. Igual no hay una única televisión pública. Igual hay muchos tipos de televisión pública y ellos hacen una. Pero yo creo que una televisión pública tiene que hacer posiblemente contenidos distintos, creo. Ellos, por lo que apuestan, posiblemente tenga otra intencionalidad en otras dimensiones.