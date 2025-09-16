El dardo con retranca de Jorge Javier Vázquez a Ana Rosa en 'Supervivientes' ante su dominación en Telecinco

Jorge Javier Vázquez nunca deja a nadie indiferente cuando se pone a los mandos de 'Supervivientes All Stars'. El presentador ha regalado uno de los momentazos de la segunda entrega de 'Tierra de Nadie' al referirse a Ana Rosa Quintana y emplear la ironía para aludir al control sobre la parrilla de programación de la cadena de su productora.

Todo ha comenzado durante los posicionamientos de los concursantes de 'Supervivientes'. En concreto, Noel Bayarri se colocaba contra Adara al tildarla de "conflictiva profesional" "Conflictivo serás tú que te pasas todo el día buscándome. Confirmas que me buscas", le ha asestado la joven.

Ante ello, el "viceverso" le ha soltado: "No, que digo cualquier cosa y tú creas el conflicto". Con cierto tono chulesco, Adara Molinero le ha espetado: "No, es que no me tienes que decir nada".

Precisamente ante esta intervención de la nominada, Noel Bayarri no lo ha dudado al asegurar: "No se le puede decir nada a la reina de Telecinco". Una intervención que el presentador del reality ha aprovechado para mencionar a su compañera de cadena. "Cuando se entere Ana Rosa de que has llamado a Adara la reina de Telecinco… te vas a enterar. Ya verás tú", ha soltado con retranca.

Con estas palabras el comunicador catalán coloca en la picota a la presentadora de 'El programa de Ana Rosa', que actualmente se hace con el control de gran parte del daytime de la cadena. Esto es debido a que, a través de su productora, la periodista madrileña se hace con el dominio de las mañanas ('La Mirada Crítica', 'El programa de Ana Rosa'), las sobremesas ('Vamos a ver'), las tardes con 'El tiempo justo' y los fines de semana con ('Fiesta').