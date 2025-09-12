Alexia Rivas y Miguel Frigenti desmontan la estrategia de Alejandro Albalá en 'Supervivientes All Stars'

Ha pasado una semana desde que arrancó 'Supervivientes All Stars' y parece que la relación entre Alejandro Albalá y Miri va viento en popa. No obstante, tanto Miguel Frigenti como Alexia Rivas no han dudado en desmontar en 'El tiempo justo' al ex de Isa Pantoja.

Desde el minuto 1, Alejandro Albalá confesó delante de todos sus compañeros que la chica que más le gustaba de todas era Miri. Y desde entonces, no ha parado de mostrarse cariñoso con su compañera. Mientras, la ex de 'MasterChef' se está dejando querer por él.

"Vamos a hablar de Miri y Albalá. ¿Es nuevo amor verdadero o es un amor comprado en Alixpress porque es raro la verdad?", se preguntaba César Muñoz dando paso a unas imágenes sobre la pareja. En el vídeo, se veía como Alejandro Albalá le decía a Miri que le había abandonado porque no le había ido a ver aún a la ventana que conecta ambas playas. "Nos quieren separar creo, algo raro hay", le advertía Alejandro a su compañera.

Mientras en el rótulo se podía leer Miri y Albalá, cita romántica en los límites de la playa, Marta López daba la cara por su amigo Alejandro antes de que tanto Alexia Rivas como Miguel Frigenti le criticaran de lo lindo. "Que pena me da Albalá, pobrecito mío le van a destrozar el corazón porque ha entrado muy sensible y ella no hay más que verla que cuando ve a Noel se hace pis encima. A Miri le gusta Noel pero como Noel no le hace caso utiliza a Albalá", soltaba la colaboradora.

"A Miri no le hace falta forzar una carpeta para llamar la atención porque ha demostrado que es una buena superviviente haciendo bien las pruebas y nominando usando la estrategia", defendía Miguel Frigenti. "Pero si está jugando con lo de Froilán y no tiene nada con él", le espetaba Marta López.

"El esquema de Albalá es siempre el mismo. Primero Isa Pi, luego Sofía Suescun. Lleva demostrando en toda su trayectoria que sin una mujer es la más absoluta nada y necesita colgarse de una mujer siempre para destacar", recalcaba Frigenti. "Yo creo que Albalá sería el colaborador perfecto para 'El tiempo justo' porque ve el tiempo justo para colgarse de una señora", añadía Alexia Rivas.

Además, Alexia Rivas no dudaba en señalar el motivo por el que Alejandro Albalá habría elegido a Miri. "Se acerca a Miri porque ha estado con Froilán y piensa, no me voy a acercar a Fani que hace diez años que no se sabe nada de ella", sentenciaba la colaboradora. "Solo decir una cosa para que quede claro, Miri ha dejado claro que no le gusta Albalá", añadía Kike Quintana.

Por último, era Joaquín Prat el que tomaba la palabra para decir lo que piensa de Miri. "Miri ha dejado claro que debería haber ganado su edición de 'Supervivientes' y no lo hizo y ha dejado claro que esta la va a ganar", pronosticaba el presentador.