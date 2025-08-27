Alexia Rivas filtra en Telecinco la prueba que desentraña la ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales

La última portada de la revista Semana confirmando la ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales tras once años de relación y dos hijas en común ha supuesto todo un terremoto en el mundo del corazón. Este miércoles, 'Vamos a ver' se centraba de lleno en los motivos tras el fin de la pareja, y Alexia Rivas ha sorprendido a sus compañeros al desvelar contenido inédito de cómo la sevillana trasladó la noticia a su círculo más íntimo.

Según han conocido fuentes de la citada revista, no ha habido terceras personas involucradas en el abrupto final de la historia de amor que tantos obstáculos ha superado. Adicciones, infidelidades, problemas económicos... Adriana Dorronsoro repasaba en el 'Club Social' del matinal de Telecinco algunos de los baches que la pareja ha enfrentado en estos más de diez años.

Alexia Rivas lee en 'Vamos a ver' el mensaje con el que Irene Rosales comunicó su ruptura

Según Pepe del Real, la "difícil convivencia" que llevaban sobrellevando desde hace un tiempo habría sido el detonante de esta drástica decisión que ha cogido por sorpresa a tantos. "Piden a su círculo más íntimo que no comuniquen absolutamente nada de lo que ocurre y así lo han hecho hasta el día de hoy", ha asegurado el colaborador antes de que Alexia Rivas tomase la palabra.

Alexia Rivas en 'Vamos a ver'

"En los últimos dos años, Irene ha necesitado cuidarse y esperaba que Kiko lo hiciese", insistía el periodista del corazón mientras su compañera se preparaba para compartir con los espectadores en exclusiva el mensaje con el que Irene Rosales comunicó el fin de su relación a sus amigos y familiares. "Me voy a separar, me voy a divorciar. La decisión es firme", ha comenzado leyendo en palabras de la sevillana.

"Os aviso porque pronto va a salir la noticia y no quiero que os enteréis por la televisión o una revista antes que por mí", ha continuado relatando la colaboradora de 'Vamos a ver'. "Hemos tardado un tiempo en formalizar todo y tomar una decisión, sobre todo para que las niñas se adapten y hacer esto bien por ellas", concluía Alexia Rivas, que ha asegurado además que el principal motivo ha sido que Irene "se sentía completamente sola".

"Hacía una vida completamente independiente, que Kiko no le acompañaba en ningún plan y que ella no podía más", ha asegurado la tertuliana del matinal de Telecinco apoyándose en las informaciones que maneja de sus fuentes más cercanas. Y según Kike Calleja, el fin de esta historia de amor ha sido motivo de celebración para Isabel Pantoja. "La relación entre Irene y ella siempre ha sido mala, a pesar de que siempre se han tratado con educación", ha asegurado el colaborador.