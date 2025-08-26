Patricia Pardo se planta en 'Vamos a ver' por la última voluntad de Verónica Echegui: "Hay que respetarla"

Poco a poco se van conociendo más detalles del fallecimiento de la actriz Verónica Echegui, quien perdía la vida el pasado domingo debido a una enfermedad de la que muy pocos conocían. Este martes, 26 de agosto, en 'Vamos a ver' Patricia Pardo ha desvelado cuál era la última voluntad de la intérprete, la cual se va a respetar.

"Ayer a mediodía saltaba una de las noticias más sobrecogedoras, más duras, más trágicas y, sobre todo, más inesperadas yo creo que no solo de este verano. Yo creo que posiblemente de todo el año: el fallecimiento de la actriz Verónica Echegui, que fallecía a los 42 años", informaba la presentadora del magacín de Telecinco.

"Ahora mismo, a las once de la mañana, va a comenzar su ceremonia de despedida", explicaba Patricia Pardo, antes de desvelar cuál era la decisión de la actriz: "Va a ser despedida del modo que afrontó su enfermedad, de la misma manera: en silencio, con discreción y arropada únicamente por los suyos".

A continuación, conectaba en directo con María Lázaro, reportera del programa, para que diera la última hora desde el tanatorio de La Paz de Alcobendas (Madrid). "Desde este tanatorio y con ese cariño os contamos que ya está teniendo lugar ese adiós. Una despedida muy sencilla, en petit comité para su familia y para sus seres más allegados", explicaba la periodista.

"Por eso, en toda la mañana no hemos visto a ninguna personalidad del mundo del cine y la cultura. No hemos visto a ningún actor o actriz porque todos ellos vinieron ayer para darle su último adiós", proseguía explicando la reportera de 'Vamos a ver' sobre esta ausencia de rostros conocidos en el último adiós a Verónica Echegui.

Patricia Pardo revela la última voluntad de la actriz

Acto seguido, devolvía la conexión al plató, donde Patricia Pardo desvela cuál había sido la decisión de la actriz: "Ella pidió discreción. Es verdad que todo el mundo se pregunta inevitablemente: '¿qué ha pasado? ¿Por qué ha muerto una chica tan joven con 42 años?'. Ella pidió discreción y hay que mantener y respetar esa discreción porque es su última voluntad".

"Es verdad que puede suscitar morbo, quizá curiosidad, interés, pero eso pertenece a la persona que se va. Absolutamente nada más hay que decir a este respecto", dejaba claro la presentadora gallega, quien dedicaba unas preciosas palabras a la actriz: "Todos en España admirábamos a la actriz, a la faceta profesional de Verónica, pero al escuchar las palabras tan sentidas, tanto cariño, admiración por parte de esas personas que están formando parte de esa última ceremonia, ayudan a dibujar y a perfilar a esa persona que se ha ido, un ser inconmensurable".

"Nuestro más sentido pésame a todas las personas que la van a echar mucho de menos. Nuestro reconocimiento a su figura y luz y progreso para su alma allá donde esté", ha concluido Patricia Pardo.