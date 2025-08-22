Un reportero de 'Vamos a ver' tiene que ser escoltado por la policía: "Nos querían quemar"

Un reportero de 'Vamos a ver' ha tenido que enfrentar una difícil conexión este viernes al explicar a Patricia Pardo la peligrosa escena que él y su cámara habían vivido en primera persona. El equipo del matinal de Telecinco se ha desplazado hasta Ávila para cubrir la última hora de un tiroteo que había dejado un muerto y tres heridos, pero terminaron siendo escoltados por las autoridades ante las amenazas de los clanes de la zona.

"Los ánimos están muy caldeados allí, de hecho, todavía no podemos conectar con nuestro reportero, Carlos Garayoa, el motivo, es que ha sido amenazado", ha comenzado explicando Patricia Pardo antes de conectar con Carlos Garayoa, que explicaría entonces a la audiencia la difícil situación que habían enfrentado mientras se preparaban para realizar la conexión con el programa.

"Estamos perfectamente, es verdad que hemos vivido un momento de tensión, tanto mi compañero como yo nos hemos llevado un buen susto. Nosotros hemos intentado simplemente hacer nuestro trabajo, nos hemos acercado al hospital donde había varios familiares de las personas heridas por el tiroteo", ha explicado el reportero de 'Vamos a ver' mientras la presentadora y los colaboradores escuchaban desde plató.

Un reportero de 'Vamos a ver' relata la peligrosa situación vivida con los clanes en Ávila

Patricia Pardo y Carlos Garayoa en 'Vamos a ver'

Y como ha relatado poco después el periodista, los problemas comenzaron cuando se desplazaron hasta el lugar del suceso. "Nos hemos ido hacia la zona donde se produjo ayer el tiroteo y cuanto hemos sacado la cámara se han vivido momentos de muchísima tensión. Por nuestra propia seguridad nos hemos tenido que ir de allí", ha avanzado el reportero antes de mostrar las imágenes en los que eran increpados.

"La UIP es la que ha tenido que escoltar a Carlos Garayoa, les adviertes siempre que el ambiente está muy caldeado, que es están viviendo episodios de mucha violencia… pensábamos que la situación iba a estar más calmada, nada más lejos de la realidad, en cuanto ha llegado Garayoa con su cámara, se disponía a hacer un reportaje, colocarse para su punto de directo y vamos prácticamente fueron a pegarles", ha aclarado la presentadora de 'Vamos a ver'.

Y la presentadora no ha dudado en tranquilizar a los familiares de los trabajadores del programa. "En cuanto los agentes de policía se dieron cuenta de la situación, lo sacaron de allí, ahora mismo los dos están tranquilos en el coche, lo digo por la familia de los dos, no ha ocurrido nada, simplemente están cogiendo aire, buscando la ubicación idónea para dentro de unos minutos pues entrar cono nosotros en directo y explicarnos cómo está la situación", ha asegurado Patricia Pardo.

"Os dicen que os van a quemar, ¿no? o eso me ha parecido escuchar", ha preguntado visiblemente sorprendida la conductora de 'Vamos a ver' tras repasar las imágenes del desencuentro, en el que el reportero asegura que 50 personas fueron tras ellos al ver que estaban comenzando a grabar. "Nos hemos llevado un gran susto", reconocía el periodista.