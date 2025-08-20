Patricia Pardo, impactada en Telecinco por lo que ve en directo: "Se te hiela la sangre. Es terrorífico"

'Vamos a ver' se trasladaba este miércoles hasta el municipio de Cernego en Ourense, para conocer de primera mano los estragos del fuego entre sus vecinos. Y tras escuchar los testimonios de quienes han perdido sus hogares tras los incendios, Patricia Pardo no pudo evitar emocionarse en directo lanzando un claro mensaje sobre la tragedia que gran parte de España está viviendo estos días.

Galicia, Extremadura y Castilla y León continúan siendo las zonas más afectadas por la peor ola de incendios forestales a nivel nacional de los últimos 30 años. Una tragedia que continúa y que se traduce por el momento en más de 319.000 hectáreas de terreno calcinado y 22 focos activos de nivel 2 en todo el país. Este miércoles, 'Vamos a ver' conectaba con los vecinos de Cernego en Ourense.

Patricia Pardo se emociona en directo al escuchar a vecinos que lo han perdido todo en los fuegos de Ourense

"Nuestros recuerdos, nuestra infancia, han quemado todo. ¿Qué le van a decir a toda esta gente mayor de 80 años que han trabajado muchísimo para que todo se queme?", explicaba una de las vecinas del municipio a Patricia Pardo y compañía, que escuchaban desde plató el relato con gesto serio. "No nos quedan más lágrimas y no dormimos por las noches. Han dejado quemar el 98% de un pueblo", añadía otra espontánea en la conexión.

Patricia Pardo en 'Vamos a ver'

Sin embargo, María, una de las vecinas, no ha dudado en defender la gestión del ayuntamiento del municipio, asegurando que simplemente no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a una catástrofe de estas dimensiones. "Ellos nos dan los avisos para que se limpien las fincas privadas, pero esto viene de más arriba. Ellos tienen las manos atadas y no pueden hacer más si de arriba no les dan permiso", explicaba la vecina.

"Como ocurrió con la DANA, el pueblo salva al pueblo. Los pueblos antes estaban limpios, porque no había la despoblación bestial que se está viviendo y no es actual, lleva pasando 30 o 40 años", añadía Patricia Pardo en ese momento, visiblemente consternada con el dolor que los vecinos habían mostrado ante los espectadores. "Que lo que está pasando no se olvide en septiembre", señalaba un vecino para despedirse.

Ha sido entonces cuando la conductora de 'Vamos a ver' no ha podido contener más su angustia ante lo que estaba escuchando, condenando de lleno la situación. "Es terrorífico. Se te hiela la sangre ver a la señora con una sopera de sus padres", ha sentenciado la presentadora mientras Alfonso Egea subrayaba que lo que habían escuchado era "la manifestación del dolor absoluto".