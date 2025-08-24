Telecinco asciende a Terelu Campos para salvar a 'Fiesta' y relega a los sustitutos de Emma García

Terelu Campos, César Muñoz y Álex Blanquer fue el trío elegido por Telecinco para presentar 'Fiesta' durante las vacaciones de verano de Emma García. Sin embargo, semanas después de su estreno, la cadena ha decidido hacer cambios en la escaleta del programa, con el fin de relanzar sus audiencias.

Este sábado 23 de agosto, 'Fiesta' ha dado más peso a Terelu Campos. No solamente ha cambiado la hora de su sección nostálgica, de las 20:00h a las 16:00h, sino que, además, la hermana de Carmen Borrego ha estado otra hora más al frente del magacín. De esta forma, ha relegado a sus otros dos presentadores a un segundo plano.

No ha sido hasta eso de las 19:00 horas, cuando César Muñoz y Álex Blanquer aparecían en pantalla. Eso sí, ambos arrancaban la entrega junto a Terelu para avanzar los temas de los que hablarían a lo largo de la tarde. Después desaparecieron dejando todo el protagonismo a la hija de María Teresa Campos, quien condujo tres de las cinco horas del programa.

Su sección, 'Aires de fiesta', que recibió infinidad de críticas en redes sociales, duró desde las cuatro a las cinco y cuarto de la tarde. Sin embargo, tras finalizarla, Terelu Campos continuó como única conductora del magacín. Tras recordar a Marisol, protagoniza de la sección, la periodista entrevistó en solitario a Makoke después de haber decidido anular su boda.

Terelu Campos presentó tres de las cinco horas de programa

Después de esta íntima entrevista a la exmujer de Kiko Matamoros, la madre de Alejandra Rubio continuaba al frente de 'Fiesta'. Ahora para dirigir la tertulia sobre temas de actualidad. Tras casi una hora, a eso de las siete de la tarde, hicieron su entrada en el plató César Muñoz y Álex Blanquer. Aunque su misión fue escueta: cebar el conflicto entre Sofía Suescun, Kiko Jiménez y Juan Faro, del cual hablarían poco después.

Estos cambios en la escaleta provocaron el enfado de la audiencia de 'Fiesta'. La red social X se inundó de comentarios cargando contra el programa y contra Terelu Campos. La mayoría de los usuarios no entendían porqué la cadena daba tanto peso a la hermana de Carmen Borrego, y también criticaban su sección, la cual algunos calificaron de "tostón" y aburrida.