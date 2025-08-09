'La Promesa' es, junto a 'Sueños de libertad', las series más vistas de la televisión en nuestro país. Tal es el fenómeno de ambas ficciones diarias que han sobrevivido, incluso, a la marcha de sus protagonistas, Ana Garcés (Jana) y Alain Hernández (Jesús de la Reina), respectivamente. María Castro, actriz de 'La Promesa' desde sus inicios, se ha sincerado sobre el adiós de su compañera.

La gallega, quien da vida a Pía Adarre, uno de los personajes más queridos de la ficción de TVE, ha concedido una entrevista a la revista 'Lecturas'. Entre otros temas, ha hablado sobre la marcha de Ana Garcés, sobre él éxito de la serie y sobre un posible reencuentro de 'Sin tetas no hay paraíso', donde compartió protagonismo con Miguel Ángel Silvestre y Amaia Salamanca.

María Castro esta "muy contenta" con el éxito de 'La promesa': "Aparte de que el personaje es bonito y la serie está muy bien hecha, el set de la serie es súper agradable. No hemos tenido la visita de ningún actor haciendo un personaje episódico que me haya hecho decir: 'A ver si se va este'. Toda la gente que llega lo hace con muchas ganas de trabajar, de hacer la vida fácil al compañero. Entonces, claro, laboralmente es muy bonita de hacer".

María Castro habla de la marcha de Ana Garcés en 'La promesa'

Sobre la ausencia de Ana Garcés, quien dio vida a Jana, protagonista de la ficción diaria, la actriz gallega reconoce que "hacía meses que lo sabíamos. De hecho, aunque el capítulo se emitió hace unas semanas, ella se fue de la serie hace ya un montón de tiempo. Ella es mi compañera de camerino, me he quedado solita", lamenta. Aunque reconoce que está "feliz por ella, porque es lo que quería. Ana sentía que había acabado su paso por 'La promesa', por lo tanto, se ha cumplido su deseo".

"Aunque siempre tienes miedo de la reacción del público, yo nunca creo que nadie sea imprescindible. Ninguna somos indispensables, aunque ella hizo un papelón espectacular. Ella, como persona y como actriz, estuvo estupenda en 'La promesa'. Pero al final nadie es indispensable. Cuando me enteré de que se iba, pensé: 'Unos se irán, vendrán otros y quedará la cosa a pachas'. Y no me equivoqué. La audiencia sigue siendo la misma. De hecho, hemos tenido varios picos de audiencia desde entonces. Porque, claro, la gente que quería a Jana ahora tiene que vengar su muerte", explica María Castro.

Sobre un posible reencuentro de 'Sin tetas no hay paraíso': "Lo soñamos"

Además ha confesado que a sus hijas no les gusta nada verla vestida de época cuando vuelve a casa de una jornada de rodaje en 'La Promesa': "Cuando llego a casa me dicen: 'Quítate eso y vuelve a ser tú'. Mira, me contaba una vez Toni Acosta que eso lo hacían también sus hijos, le decían: 'Oye, quítate eso'. Y una vez su hijo, siendo pequeñito, la vio en la tele y le dijo, teniéndola al lado: 'Mamá, qué guapa está Toni Acosta'. Yo creo que ellos tienen una barrera. En su cabeza dicen: 'Hasta aquí es mamá, y hasta aquí, el personaje. Pero que se quede el personaje para ella, y que a casa venga mami sola'", ha confesado la actriz.

Su papel que le lanzó a la fama fue el de la recordada Jessi de 'Sin tetas no hay paraíso' (Telecinco), un personaje que la intérprete recuerda con mucho cariño: "Tengo unos recuerdos preciosos de aquella época. Justo después de estrenar la serie, hice teatro. También dimos las uvas en la Puerta del Sol. Gracias a Jessi viví cosas que nunca imaginé". Además, desvela que "las chicas (de la serie) tenemos un grupete de WhatsApp que se llama 'El reencuentro', porque nosotras soñamos con una reaparición".

A la pregunta de si no incluyen en ese grupo a Miguel Ángel Silvestre, el mítico Duque, María Castro bromea: "Es que él murió, ¡habría que resucitarlo! Puede aparecer a través de recuerdos o como un fantasma. El fantasma del Duque. Pero, ¿sabes qué? Ahora no se encuentran estrellas femeninas tan potentes", sentencia.