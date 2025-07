María Castro señala el verdadero motivo de la marcha de Joaquín Climent (Rómulo) de 'La Promesa'

'La Promesa' sigue siendo una de las series más seguidas de la televisión. Y eso que, en estos últimos meses, la ficción diaria de La 1 ha sufrido importantes bajas. La más dramática, sin duda, la de su protagonista Jana (Ana Garcés), que llevó consigo la marcha también de Cruz (Eva Martín). A estas marchas se ha sumado ahora la de Joaquín Climent, quien daba vida a Rómulo, el querido mayordomo del palacio.

Sin embargo, a diferencia de las otras dos salidas, esta ha tenido un final más agradable para la audiencia. Después de más de 30 años de lealtad y servicio a los Luján, Rómulo se daba el 'sí, quiero' con su gran amor, Emilia. Tras la boda, el mayordomo tomó una difícil decisión, la de retirarse y decir adiós a sus señores. Una marcha que, aunque ha tenido final feliz, ha dejado con un sabor agridulce a todos los seguidores de 'La Promesa', ya que Rómulo era uno de los personajes más queridos.

Hasta ahora se desconocían los motivos que habían llevado a su actor, Joaquín Climent, a poner fin a esta etapa profesional. Ha sido su compañera de reparto, María Castro, quien interpreta a Pía, la que ha explicado el motivo. Lo ha hecho a través de su perfil de Instagram, donde ha dedicado unas cariñosas palabras al actor, dejando claro que, si se va, es por una decisión propia y no por exigencias de guion.

"¡Te jubilas cuando quieres y dónde quieres! Y eso se resume en salud y solvencia… tras una vida entera entregada al séptimo arte y al teatro. ¡Y cómo te mereces jubilarte así! ¡Eligiendo!", ya que "no hay mayor lujo en esta vida que poder elegir". De esta forma aclara que Climent no se va por decisión de los guionistas, sino porque ha optado por retirarse tras toda una vida dedicada al mundo de la interpretación, tal y como dice María Castro.

La fiesta de despedida de María Castro a Joaquín Climent

Esta no es primera vez que María y Joaquín trabajan juntos. Ya coincidieron en la serie 'Seis hermanas', en el año 2016, por lo que la complicidad entre ellos es más que evidente. De hecho, el actor ha vivido de primera mano el embarazo de su compañera, así como los primeros meses de su hija Emma, a la que se llevaba al set del rodaje. Por lo tanto, no es de extrañar que la gallega le vaya a echar tanto de menos, ya que se han convertido prácticamente en familia.

Para despedirle, María Castro le organizó una gran fiesta en el camerino de Enrique Fortún y Arturo García Sancho, en la que incluso quiso participar Maia, la hija mayor de la actriz, que a sus ocho años hizo un dibujo en el que aparecían Rómulo y Pía. Un bonito recuerdo que, a buen seguro, le hará recordar todos estos años vividos en 'La Promesa'.

Junto al vídeo de la fiesta, la que fuera protagonista de 'Sin tenas no hay paraíso' se deshacía en elogios hacia su amigo: "Qué placer, qué honor, qué orgullo… no solo haber compartido set otra vez, sino confidencias. Suerte la mía el poder decir… ¡ese caballero es mi amigo!". Además, reconocía que al pasar por delante del camerino de Joaquín Climent, echa de menos poder entrar "a confesarme". "Tu empatía es única y tu sabiduría de vida no tiene límites. Te quiere la señora Adarre… y yo aún más", concluía su bonito mensaje María Castro.