María Castro, Pía en 'La Promesa', pronuncia cuándo se emitirá el último capítulo de la serie y aclara su futuro

Aunque eran muchos los que pensaban que la marcha de Ana Garcés (Jana) de 'La Promesa' iba a provocar una bajada de audiencias de la serie diaria de TVE, nada más lejos de la realidad. La ficción, que se emite cada tarde en La 1, tiene cuerda para rato. Así lo ha dejado claro una de sus protagonistas, María Castro, quien da vida a Pía.

Si bien los fieles seguidores de 'La Promesa', quienes lloraron la trágica muerte de Jana, todavía tienen la esperanza de que regrese la villana Cruz (Eva Martín). Y es que, pese a que los guionistas la mandaron a prisión, dejaron la puerta abierta para su vuelta en un futuro. Por el momento, hasta que el Consejo de Administración de RTVE decida si renovar o no la serie, el rodaje continuará hasta octubre de 2025.

En una entrevista a 'La caja de música', María Castro ha desvelado que, como mínimo, los espectadores podrán seguir disfrutando de 'La Promesa' hasta diciembre de 2025. Ya que el tiempo que trascurre entre la grabación de un capítulo y su emisión es de dos meses. Además, la actriz cree que renovarán por nuevas temporadas, aunque no lo sabe con certeza.

María Castro se pronuncia sobre la renovación de 'La Promesa'

"Yo no creo que sea el final, pero no tengo una bola de cristal. Con las buenas audiencias que estamos haciendo y lo enganchada que está la gente, no creo que la dejen sin el caramelo de las tardes", reconoció María Castro. Asimismo, adelantó que dentro de dos meses, que es lo que ellos llevan grabado, la audiencia todavía no habrá descubierto la identidad del verdadero asesino o asesina de Jana: "Sabemos quiénes no han sido. Es como 'Diez negritos' pero al revés".

También se desconoce la hora exacta en la que La 1 emitirá 'La Promesa' después de Semana Santa. Y es que el martes 22 de abril se estrenará 'La familia de la tele', el magacín que estará presentado por Aitor Albizua, Inés Hernand y María Patiño. Todo apunta a que el nuevo 'Sálvame' emitirá una versión exprés de treinta minutos tras 'Valle Salvaje' y antes del capítulo de 'La Promesa', que se mantendrá en su horario habitual.