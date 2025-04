Se confirma lo sospechado: El romance de Ana Garcés y este inesperado actor de 'La Promesa'

Tras su cuestionada muerte, Jana sigue en la memoria de los espectadores de 'La Promesa' por la afinidad estrechada con el personaje principal de la serie durante más de dos años de emisión en las tardes de La 1. Pero aunque Ana Garcés, la actriz que lo ha interpretado, ha conquistado al público, lo cierto es que poco se sabe de ella en el terreno personal.

A punto de cumplir los 26 años, la joven encontró en la serie diaria de TVE su primer gran trabajo audiovisual. La vallisoletana trabajaba en una tienda de ropa en Madrid cuando le llamaron para el casting de 'La Promesa', por lo que su fichaje fue una auténtica sorpresa para ella.

La ficción producida por Bambú ha sido el mayor impulso que podía recibir en su carrera y, además, se confirma que también le ha traído el amor. En este sentido, los fans de la serie han especulado muchísimo con que podría estar manteniendo una relación con su compañero de reparto Enrique Fortún, actor que da vida a Lope.

Hasta la fecha, no había nada confirmado. Ambos no ocultaban su complicidad en redes sociales, con frecuentes interacciones y comentarios de cariño, y se habían dejado ver juntos en multitud de eventos. Como, por ejemplo, en los Premios Feroz o en el South Internacional Series Festival de Cádiz. Y aunque no subían fotos juntos, los seguidores sí que detectaron que habían hecho viajes al mismo lugar.

De este modo, que había algo especial entre Ana Garcés y Enrique Fortún era un secreto a voces. Sin embargo, hubo una imagen que hizo saltar las alarmas, compartida por la propia actriz en su Instagram. En ella se la veía abrazada a Enrique con un mensaje en el que se leía "te quiero" por su 30 cumpleaños.

Pues bien, después de meses de rumores, se constata una historia de amor que nació en las grabaciones de 'La Promesa'. Así lo cuenta la revista Semana. "Después de trabajar juntos en la serie, son pareja en la vida real desde hace meses", recoge en sus líneas.

La publicación indica que "han sido pillados dando un paseo de la mano por el centro de Madrid". Es la prueba definitiva de que Ana Garcés y Enrique Fortún son novios. "Fueron muchos los que les reconocieron y se sorprendieron al verlos juntos", se añade en el texto, donde también se subraya que se encuentran en un momento muy dulce "felices y enamorados" y que se han "prometido".