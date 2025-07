Todos sentencian lo mismo de Cristina Lasvignes tras sustituir a Jorge Javier en 'El Diario' de Telecinco

Tras la marcha de Jorge Javier Vázquez por vacaciones, Telecinco ha estrenado este lunes 21 de julio 'El diario de verano' con Cristina Lasvignes como nueva presentadora. Así, la periodista ha tomado el relevo del catalán después de que el pasado viernes fuera el propio Jorge Javier quién le cediera el testigo.

Con 'El diario de verano', Cristina Lasvignes vuelve a la televisión nueve años después de su último trabajo en TVE como presentadora de 'Esto es vida', un programa de salud que lanzó La 1 en octubre de 2015 acompañando a la emisión de 'Centro médico' y que tan solo duró unos meses hasta que fue cancelado en febrero de 2016.

"Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al 'Diario de verano'", empezaba diciendo la sustituta de Jorge Javier Vázquez en el talk show de Telecinco nada más entrar al plató. "Qué ganas tenía de decir esa frase de bienvenidos al 'Diario de verano'", proseguía diciendo con una sonrisa en la boca.

"Bueno, estoy muy muy, muy feliz porque voy a acompañaros cada tarde, voy a divertirme, voy a emocionarme y voy a disfrutar muchísimo con todas las historias del 'Diario de verano'", añadía antes de empezar a presentar la primera historia del programa sobre dos amigos que dejaron de serlo por una rivalidad en el fútbol.

El veredicto de la audiencia al debut de Cristina Lasvignes en 'El diario de verano'

El debut de Cristina Lasvignes como presentadora de 'El diario de verano' y como sustituta de Jorge Javier Vázquez en el talk show ha dado que hablar en redes sociales. Y cabe decir que ha habido unanimidad al celebrar la incorporación de la periodista al programa.

"Me encanta Cristina. Un acierto total", decía una usuaria. "Me encanta Cristina presentando desde la época de Hablar por hablar", exponía otro. Además otro no dudaba en destacar que Cristina Lasvignes es la mejor sustituta que podría tener Jorge Javier ante los rumores que apuntaban a Terelu Campos.

¿Me puede encantar más cristina? Que acierto ha sido elegir a ella una gran profesional!! Me encanta como lo hace !!! Escucha que me gusta casi más que Jorge ehhh ! Escucharla es volver a lo de siempre !!! ME ENCANTA 😍 #ElDiariodejorge #Eldiariodeverano — MANU ORTIZ (@ManuOrtiz22) July 21, 2025

Estupenda @CrisLasvignes ofendiéndose porque la clienta de la peluquera no se acuerda de su nombre. Como si la hubiéramos visto en televisión los últimos 10 años a diario. #ElDiarioDeVerano — Quisquillosa (@Aleerahh) July 21, 2025

Me encanta Cristina presentando desde la epoca de hablar por hablar #ElDiarioDeVerano — Luis Sparrow (@luissparrow2) July 21, 2025

Mejor Cristina Lavignes que Terelu Campos para sustituir en verano a Jorge Javier #ElDiarioDeVerano — Rafael García López (@rafaglaf99) July 21, 2025

Me encanta Cristina. Un acierto total. #ElDiarioDeVerano — Aramís701 (@aramis701) July 21, 2025

presentadora de 10 un acierto por parte de Telecinco #ElDiarioDeVerano — Adrii_ (@adriibruu) July 21, 2025