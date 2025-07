'En boca de todos' se ha hecho eco este martes de como en diferentes fiestas y eventos se han propagado insultos hacia Pedro Sánchez. Un asunto sobre el que Sarah Santaolalla no se ha reprimido su opinión alzando la voz en el programa de Nacho Abad y enfrentándose a varios de sus compañeros.

El último caso ha llevado a que el Ayuntamiento de Montroig en Tarragona vaya a interponer una denuncia contra el DJ Romero por haber incitado al público a que insultara al presidente del Gobierno y animando a que se sumaran a los cánticos ofensivos. Pero también en La Velada de Ibai Llanos se pudieron escuchar cánticos de "¡Pedro Sánchez hijo de puta!" o en San Fermines y en el pregón de Tudela.

Para analizar el asunto, Nacho Abad conectaba con el abogado Joaquín Moeckel para saber si este tipo de insultos suponen un delito. "Yo delictivo no lo veo, lo veo fuera de lugar, no me parece que sea correcto y lo desapruebo, pero con las cosas que se han hecho en este país insultar en un concierto no es delictivo, es libertad de expresión", aclaraba el abogado antes de que Sarah Santaolalla se pronunciara de forma rotunda tras escuchar a Patricia Cerezo manifestarse en esos mismos términos.

"Esto es como cuando se quería volar el Valle de los Caídos y tú mismo Sarah decías que era libertad de expresión. Lo que no podemos es callar a la calle, esto es solo un concierto, la gente está hasta las narices y lo que hay es que preguntarse por qué la gente está tan harta y estoy en contra de los insultos y los gritos y lo que hay que hacer es votar", defendía Patricia Cerezo. "Que cada uno vote lo que quiera, la diferencia es que uno lo hacía un cómico y otro lo hace un violento", empezaba replicando Sarah Santaolalla.

"Dejadme hablar que cada vez que digo ahhh, saltáis con un ohhh", se quejaba la colaboradora ante los cortes de sus compañeros. "Pues no etiquetes con violentos, es un DJ", le espetaba Patricia Cerezo. "Esto no es libertad de expresión, esto es libertad de agresión, esto son violentos que participan en eventos que donde van hacen un cántico que si fuese de otro político se condenaría. A mí me parece de vergüenza que estos cobardes", seguía diciendo Sarah cuando Joaquín Moeckel le cortaba y obligaba a Nacho Abad a intervenir.

Tras ello, Sarah Santaolalla se mostraba muy indignada. "No hablo, da igual, es que es imposible, si aquí si no se dice un argumento de que vivimos en un país tercermundista, que todo es una basura y que la izquierda es lo peor y que Sánchez es un cabrón, aquí no se deja hablar", soltaba la tertuliana.

"Pues no, no está pasando eso, aquí la economía va como un tiro, este país funciona y hay que votar en las urnas", gritaba la colaboradora. "Será la tuya", se escuchaba decir a otra colaboradora. "Hay que votar en las urnas, basta ya de propaganda, esta gente son unos sinvergüenzas que insultan a un presidente del gobierno y son unos maleducados, ojalá voten y se dejen de estas ideas. Y por cierto en este país se encarceló a un rapero Pablo Hasél por hacer una canción contra la monarquía y no os vi defender la libertad de expresión", sentenciaba ella. "Hay que tenerla de cemento armada para decir lo que estás diciendo", le espetaba Joaquín Moeckel.

Después, la propia Sarah Santaolalla se ha manifestado sobre lo que le ha pasado con Joaquín Moeckel en 'En boca de todos'. "Si hablas mal de la izquierda, del gobierno, de la economía y cuentas algún que otro bulo puede hablar todo lo que quieras. En cuanto das datos reales, defiendes ideas progresistas y no insultas al presidente te interrumpen constantemente. Agotador", denunciaba.