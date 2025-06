'Tardear' da la estocada a Carmen Alcayde: "Solo hay que ver dónde ha llegado Jorge Javier y a dónde tú"

Carmen Alcayde reapareció este martes en el plató de 'Tardear' tras su polémico paso por 'Supervivientes' y, al igual que durante su visita a 'De viernes', la presentadora enfrentó duras críticas. Su relación con Montoya ha generado dudas y acusaciones entre sus compañeros, pero la periodista no estaba preparada para el jarro de agua fría que Luis Pliego, Leticia Requejo y otros colaboradores iban a arrojar sobre ella en su primer día de vuelta.

"Todo lo exagerabas para llamar la atención. Sé que eres una buena actriz, pero tienes que trabajarte el llanto, nadie se lo puede creer", comenzó reprochándole el director de la revista Lecturas mientras la concursante de 'Supervivientes 2025' trataba de recomponerse de acusaciones como "mala persona", "llorona", "vieja del visillo" o "actriz" que le llovieron durante sus primeros minutos en el programa.

Luis Pliego sentencia a Carmen Alcayde: "Solo hay que ver dónde ha llegado Jorge Javier y a dónde has llegado tú"

Pero Luis Pliego apenas la dejó recomponerse cuando le asestó un golpe que la mejor amiga de Montoya no había visto venir. "Yo te entrevisté hace 20 años para el periódico en el que trabajaba, junto a Jorge Javier por 'Aquí hay tomate', y solo hay que ver a dónde ha llegado él y a dónde has llegado tú", sentenció el periodista ante otros compañeros como Marta López y Kike Quintana, que también han juzgado con dureza el concurso de Carmen Alcayde.

Carmen Alcayde y Luis Pliego en 'Tardear'

"No me des golpes bajos. Jorge es un tío estupendo, un gran profesional, pero yo he tenido otra carrera. Precisamente en Aquí hay tomate las liaba pardas y era muy histriónica, y me he dedicado a hacer ese histrionismo. Él es un gran presentador", advirtió la televisiva, cuya estrecha relación con Montoya, posicionándose junto a él contra toda la isla, ha sido tan solo estrategia para concentrar apoyos, según sus compañeros de programa.

Fue entonces cuando señaló de lleno a Leticia Requejo por algunos de los comentarios que ha hecho de su concurso durante su tiempo en Honduras. "Me duele que amigos y amigas como tú digan esto", señaló visiblemente afectada la periodista. "Tú y yo hemos sido compañeras, pero amigas jamás. Nunca hemos hecho nada juntas fuera de un plató de televisión. Precisamente eso se lo criticabas a Makoke, por nominarte siendo compañeras. Yo, en su lugar, también lo hubiera hecho", aclaró la colaboradora.

"Si mi exageración ha servido para que tengáis cosas que comentar, con eso me quedo"

"Nadie ha pensado que pudiera ser al revés, que yo llevo más de 25 años trabajando en televisión, es que es de vergüenza. Él ha brillado, pero yo también", insistió Carmen Alcayde, defendiendo su amistad con el sevillano por encima de todas las críticas que ha recibido y que continúan apilándose tras su expulsión. "Si mi exageración ha servido para que tengáis cosas que comentar, para entreteneros y para criticar, con eso me quedo", terminó resolviendo la comunicadora en un intento de poner la otra mejilla a la hostilidad de los colaboradores.