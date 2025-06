La vida actual de Mónica Cervera, actriz de 'La que se avecina' a los 50 años: de vivir en la indigencia a entrar en la cárcel

Si algo aprendemos según vamos haciéndonos mayores, es que la vida puede dar muchas vueltas. Siempre acaba por sorprendernos de las formas más surrealistas posibles. Sí, muchas veces es cierto el dicho de que la realidad supera a la ficción. Y es que nunca podemos saber a ciencia cierta qué nos deparará el futuro. Muchas veces la vida se basa en nuestras decisiones, por supuesto. Pero otras cuantas es tan aleatoria que hasta asusta. Nunca hay que dar nada por hecho, y si no, que se lo digan a Mónica Cervera, una de las actrices más prometedoras del cine español a comienzos de los años 2000, que ahora vive en la completa indigencia en su ciudad natal.

Nacida en Málaga en 1975, alcanzó la fama gracias a su papel de Lourdes en 'Crimen ferpecto' (2004), una comedia negra dirigida por Álex De la Iglesia, y que el paso del tiempo la ha relegado al grupo de obras menores del realizador. Su interpretación le valió una nominación al Goya como Mejor Actriz Revelación (aunque perdió el premio frente a Belén Rueda), y marcó un antes y un después en su carrera. Pero, tras ello, no consiguió mantener su carrera al mismo nivel. Participó en películas como '20 centímetros' (2005), donde interpretaba a una mujer trans con narcolepsia. O su debut en 'Piedras', de Ramón Salazar. Su versatilidad, intensidad interpretativa y físico poco convencional rompían moldes en una industria marcada por los estándares tradicionales de belleza.

Sin embargo, a pesar del reconocimiento crítico, su carrera fue breve. Fue una de las protagonistas de 'Con dos tacones', una serie en TVE junto a Lorena Berdún y Rosario Pardo. Pero, tras esta participación, dejó un poco de lado el mundo de la interpretación hasta que llegó 'La que se avecina', donde dio vida a Maria Jose Rivas durante tres episodios, la hermana de Amador Rivas (Pablo Chiapella). Su última aparición televisiva fue precisamente en la serie de los hermanos Caballero, en 2016. Desde entonces, la actriz se alejó completamente del mundo del espectáculo, sin comunicados oficiales ni entrevistas explicando los motivos de su retiro.

Así es la nueva vida de Mónica Cervera: de ser nominada a los Goya a ingresar en prisión

Mónica Cervera, junto a Luis Merlo y Jose Luis Gil en 'La que se avecina'.

El misterio sobre su paradero se rompió en enero de 2024, cuando varios medios españoles publicaron que Mónica Cervera vivía en situación de indigencia en Marbella, su ciudad natal. Dormía en un banco de un parque, llevaba consigo una manta y varias bolsas, y subsistía gracias a la caridad de vecinos. Algunos reconocieron a la actriz y alertaron a la prensa, y la propia Mónica Cervera decidió romper su silencio en una entrevista exclusiva para Semana. "Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir".

"Estoy intentando salir de aquí con mis propios pasos. Llevo un año y medio esperando la renta mínima de inserción o ingreso mínimo vital y estoy a la espera, simplemente, de que la aprueben", confesó al programa Fiesta, de Telecinco. "No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca". Y, a pesar de que algunos de sus familiares viven también en Marbella, la actriz ha insistido en las pocas entrevistas que ha dado en que su estilo de vida actual es voluntario. "Habéis estado 15 años sin mí y de repente ahora os preocupáis. Perdón por las palabras, pero estoy hasta el moño".

Pero, en los últimos meses, su vida ha vuelto a dar un giro radical: el pasado mes de febrero fue condenada a 11 meses de cárcel por el Juzgado de lo Penal 2 de Málaga por un delito de robo con violencia en grado de tentativa y un delito leve de lesiones. En febrero de 2021, según información de El País, trató de llevarse sin pagar una bolsa de cacahuetes de una tienda de Marbella, donde reside. Cuando la propietaria la descubrió, Cervera le "propinó diversos puñetazos y empujones". Tras pasar a disposición judicial, ingresó de forma provisional en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre.