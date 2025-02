Esta actriz de 'La que se avecina' ingresa en prisión: el verdadero motivo de su detención

La actriz Mónica Cervera vuelve a estar de plena actualidad, y no precisamente por su trabajo. Hace poco más de un año, conocíamos gracias a una revista que la actriz de 'La que se avecina' estaba viviendo en la calle. Una información que ella misma se encargó de confirmar a través de sus redes sociales. A partir de ahí, distintos medios de comunicación siguieron sus pasos por las calles de Málaga, hasta conseguir hablar con ella.

Así explicó la propia Mónica Cervera su situación a una reportera del programa 'Fiesta': "Yo estoy intentando salir de aquí por mis propios medios. Llevo un año y medio esperando la renta mínima de inserción, o el ingreso mínimo vital, y estoy a la espera, simplemente, de que me lo aprueben. Yo estoy bien, estoy esperando. Habéis estado 15 años sin mí. Y de repente, ¿ahora os preocupáis por mí? ¿De qué?", preguntó, visiblemente molesta.

"No quiero saber nada. En otra situación, hace años, yo te digo que me hubiera dado igual, pero esto no va a ningún lado. Quiero trabajar de otra manera. Quiero trabajar, cambiar de profesión totalmente. No quiero que sepáis a qué me dedico, dónde voy o de dónde vengo", sentenció la actriz de 'La que se avecina'.

Mónica Cervera de 'La que se avecina' a prisión provisional

Un año después, ha salido a la luz que la también nominada a un Goya ha ingresado en prisión por un presunto delito sobre el patrimonio cometido en Marbella. Según informa 'Canal Málaga', Mónica Cervera fue detenida el pasado lunes, 17 de febrero, en Marbella por la reclamación de un Juzgado de lo Penal de Málaga, que le acusa de un delito contra el patrimonio. Tras ser puesta a disposición judicial, fue enviada a prisión.

La actriz, además de trabajar en series tan conocidas como 'La que se avecina', 'Con dos tacones' o 'Manos a la obra', también fue nominada a los Premios Goya como mejor actriz revelación por 'Crimen ferpecto', una película de Álex de la Iglesia.