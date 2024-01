La actriz Mónica Cervera, indignada, aclara su verdadera situación en ‘Fiesta’: «Hasta el moño»

Fue la revista ‘Semana’ la encargada de destapar la dramática situación que atraviesa la actriz Mónica Cervera, quien ha pasado de desfilar en la alfombra roja de los Goya a vivir en la calle. Una información que ella misma confirmaba a través de sus redes sociales con una serie de imágenes.

Este sábado 13 de enero, un equipo del programa ‘Fiesta’ se trasladaba hasta Marbella para poder hablar con ella y conocer de primera mano su situación. El programa de Telecinco captaba varias fotografías de la actriz en la calle y lograba grabar una conversación con ella.

El reportero que ha podido hablar con Mónica Cervera le ha trasladado la preocupación del público por la situación. Sin embargo, ella reconocía estar bien e incluso reprochaba a los medios el interés que ahora tienen por ella. Además, aseguraba estar buscando trabajo.

Con tan solo una mochila a la espalda y una bolsa colgada al hombro han pillado el equipo de ‘Fiesta’ a la que fuera actriz de ‘La que se avecina’, quien duerme en un barco y duerme en él. «Yo estoy intentando salir de aquí por mis propios pasos. Llevo un año y medio esperando la renta mínima de inserción, o el ingreso mínimo vital, y estoy a la espera, simplemente, de que me lo aprueben», explica.

Mónica Cervera, indignada con los medios de comunicación

Entrevista a Mónica Cervera en ‘Fiesta’. / Telecinco

Cuando el periodista le pregunta si se encuentra bien, Mónica Cervera se muestra contundente: «Yo estoy bien, estoy esperando. Habéis estado 15 años sin mí. Y de repente, ¿ahora os preocupáis por mí? ¿De qué?», comentaba, visiblemente indignada, la intérprete.

Según han explicado los colaboradores de ‘Fiesta’, Mónica Cervera desea pasar página y dejar el mundo de la interpretación para siempre. «De verdad, por mi parte, y con perdón por las palabras, pero estoy hasta el moño. Me da igual. Es que no quiero saber nada. Hace años te digo yo que me hubiera dado igual, pero es que esto, de verdad, no va a ningún lado. De hecho quiero trabajar, pero de otra manera. Quiero cambiar de profesión totalmente. Pero no quiero que sepáis a qué me dedico, a dónde voy o dónde vengo… Nada», deja claro.

Cuando el reportero le pregunta por el motivo por el que no vive con sus padres, asegura que es un tema personal del que prefiere no hablar. El periodista que ha charlado con Mónica Cervera, ha explicado a sus compañeros que «se ha puesto un poco nerviosa cuando le hemos preguntado si le gustaría estar en algún proyecto audiovisual. Nos dice que eso forma parte ya de su pasado». Además, asegura haberla visto «entera y aseada».