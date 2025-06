La denuncia de Emma García ante lo que se ha hecho con Borja González tras ganar 'Supervivientes 2025'

'Supervivientes 2025' sigue copando buena parte de los programas de Telecinco a pesar de su final sobre todo a raíz de la monumental bronca entre Anita Williams y Montoya en el debate del pasado jueves. Así, 'Fiesta' ha vuelto a analizar lo sucedido y Emma García ha sido clara al hablar del andaluz.

"Montoya y Anita han sido dos de los protagonistas indiscutibles de esta edición de 'Supervivientes'. Aterrizaron en los Cayos Cochinos como pareja rota, desconcertaron a todos con sus idas y venidas, y esta semana intentaron arreglas sus rencillas en plató, ¿pero como han acabado? Como el rosario de la aurora", empezaba explicando la presentadora al dar paso a un vídeo.

Tras un resumen de lo que pasó en el debate del jueves, Marieta se atrevía a decir que lo que le pasa a Montoya es que no tiene personalidad. "Al final estás vulnerable y tú quieres escuchar a tu familia y amigos. Yo creo que necesitan tiempo, él bajar a Utrera y estar con su gente", defendía por su lado Kiko Jiménez ante Emma García.

"Necesitan estar un poco separados y ver su realidad", apostillaba Ana Luque antes de que Emma García avanzara que Montoya se ha ido a Utrera aunque volverá para acudir al debate de este domingo. "Yo de verdad creo que Montoya ahora tenemos que dejarle un poco relajado y que busque su sitio", sentenciaba la presentadora de 'Fiesta'.

"Lo que necesita Montoya es que no le ataquen por abrir la boca porque ahora la moda parece que es ir en contra de Montoya y lo que necesita es una persona que le sea leal porque Anita no lo ha sido", añadía por su parte Miguel Frigenti. "Yo entiendo que salgas de la isla y después de la primera noche lo que necesitas es estar con tú familia", seguía diciendo el colaborador que destapaba la estrategia de Anita Williams asegurando que había puesto verde a Montoya por detrás.

Emma García defiende la victoria de Borja en 'Supervivientes'

Tras ello, Ana Luque volvía a repetir que Montoya lo que necesita es espacio y tiempo para estar tranquilo tras haber sido el gran protagonista de esta edición. "Y Anita también ehhh", le matizaba Emma García. "Anita también y además ha sido la única mujer en llegar a la final y también hay que decirlo", añadía Marieta.

Era entonces cuando Emma García daba la cara por el ganador de esta edición después de que apenas se hable de él en los programas. "Oye me estoy dando cuenta de una cosa, Montoya, Anita, Anita y Montoya. ¿Y Borja? Que ha ganado y ni siquiera le hemos felicitado", se quejaba la presentadora por el ninguneo al flamante ganador del reality.

"Enhorabuena y felicidades. Y ojo a Escassi también hay que felicitarle que ha demostrado el tío una fortaleza física y mental impresionante", añadía Emma García. "Pues a mí no me ha gustado, creo que ha sido un ganador por descarte, ha sido un mueble", soltaba Miguel Frigenti. "No estoy de acuerdo", le replicaba la presentadora. "Y es que además fue un sorpresón, fue una final impresionante", concluía Emma.