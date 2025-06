Kiko Hernández admite cómo se sintió realmente tras su exclusión de 'La familia de la tele' por 'Tentáculos'

La noticia de que Kiko Hernández no se mudaría a TVE junto al resto de sus compañeros de 'Ni que fuéramos' sorprendió a todos. Se desconocía si fue por decisión propia la de quedarse en 'Tentáculos' junto a Carlota Corredera o por decisión de la cadena pública de no contar con uno de los colaboradores más míticos de 'Sálvame'.

Ahora, el colaborador ha explicado en el programa de TEN que no fue una decisión suya el no formar parte de 'La familia de la tele'. Y el shock que supuso al principio el hecho de quedarse "huérfano". "De pronto, me quedo yo solo aquí con una persona con la que no me hablo desde hace dos años (Carlota Corredera). Yo solo, sin saber qué colaboradores iban a venir", comentaba el ex gran hermano sobre la situación en la que se encontró al acabar 'Ni que fuéramos'.

"Lo estoy diciendo en serio, sin ponerle comedia. Yo también tuve mi proceso", reconocía Kiko Hernández. Además, ha desvelado la petición que le hizo la dirección de 'Tentáculos': "Cuando me reúnen y me dicen 'necesitamos de ti para tirar de este programa', no me dijeron ni con quién iba a estar, simplemente que iba a estar con una persona con la que no me hablaba y yo también tuve mi proceso".

Kiko Hernández reconoce que se sintió "huérfano"

Por tal motivo sufrió con la ruptura de su 'familia' televisiva: "Lo que era una familia, una piña, de pronto se queda uno huérfano y no sabe con quién va a trabajar". Ahora, con el paso de los días, se siente satisfecho con su decisión: "Te puedo garantizar que ahora mismo soy una de las personas más felices del mundo porque vengo a trabajar a un programa que amo".

"Sobre todo, he conocido a unos compañeros a los que respeto y valoro profesionalmente", confesaba Kiko Hernández, destacando la labor tanto de Carlota Corredera como el resto de colaboradores. Pese a esto, reconoce que "tengo sentimientos, me ha costado un montón hacer esto". Su decisión no pudo ser más acertada, ya que las audiencias de 'Tentáculos' en las tardes de TEN son muy positivas, no así las de 'La familia de la tele', que, un mes después de su estreno en La 1, no consiguen despegar.