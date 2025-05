RTVE dará un giro de 180 grados con el futuro del Benidorm Fest en 2026 tras toda la polémica de Melody

Tras la semana convulsa por la polémica entre Melody y RTVE, la cadena pública prepara cambios de gran calado de cara a la próxima edición del Benidorm Fest. Así, tal y como ha anunciado el presidente de la corporación, José Pablo López en la Comisión Mixta de Control Parlamentario a la Corporación y sus Sociedades, el ganador del certamen recibirá un premio en metálico de 150.000 euros.

El objetivo principal de este incentivo económico es profesionalizar aún más este festival de música y brindar el máximo apoyo posible al artista que gane. Se trata de un histórico cambio en las preselecciones españolas de Eurovisión donde el ganador nunca recibía dinero.

Según ha explicado José Pablo López, la ayuda económica busca no solo premiar el talento, sino también facilitar el despegue profesional del artista triunfador. Así, el objetivo principal es ayudar al ganador del Benidorm Fest a "asegurar su carrera musical" y, por lo tanto, a que "pueda tener un colchón económico para llevarla a cabo".

Asimismo, José Pablo López ha adelantado que la próxima semana se publicarán las bases del Benidorm Fest 2026 y también que se está trabajando para ultimar la "contratación de un director artístico" como ya había anunciado hace unos meses con la intención de dotar unidad y coherencia televisiva con todas las candidaturas.

La gran defensa de José Pablo López a RTVE tras la polémica por el mensaje de palestina

Durante su comparecencia, el presidente de RTVE también ha querido poner en valor el trabajo de Ana María Bordas, que próximamente asumirá el cargo de presidenta del Grupo de Referencia de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER). Y ha dejado en el aire si ese puesto será compatible con su jefatura al frente de la delegación española de Eurovisión o si tendrá que buscar a algún directivo como sucedió entre 2022 y 2023 con Eva Mora al frente.

En este sentido, José Pablo López ha denunciado el "apaleamiento público al que ha sido sometido no por el puesto de Melody, sino por motivos políticos", el trabajo de la delegación española en Eurovisión 2025. "Todos los integrantes, no solo tienen mi respaldo, sino que tienen mi apoyo. Y si ellos lo desean, la continuidad", sentenciaba antes de recalcar el gran éxito de la final de Eurovisión.

Por otro lado, durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Control, José Pablo López también ha defendido a Tony Aguilar y Julia Varela tras la amenaza de la UER con multas punitivas por sus comentarios en la segunda semifinal. "Nuestros locutores hicieron una mención en la que se limitaban a pedir paz, una solución para la guerra en Gaza y recordaban que este conflicto había provocado más de 50.000 muertes, entre ellos más de 15.000 niños", recalcaba el presidente.

Con respecto al mensaje emitido justo antes de la final en el que se podía leer lo siguiente: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina", José Pablo López no ha dudado en dejar claro que lo volvería a hacer. "No entiendo cuál es el problema o cuál es la dificultad que la UER encuentra en este tipo de declaraciones. Sinceramente, no lo entiendo. No se puede vivir de espaldas a la realidad y pensar que Eurovisión no tiene una dimensión política", aseveraba. "Lo volveríamos a hacer. No es una cuestión política, es humanidad", sentenciaba ante una pregunta de ERC.