"Nos mintió": 'La familia de la tele' abre la guerra contra Melody 24 horas después de su rueda de prensa

Lejos de enterrar el debate, la comparecencia de Melody ante los medios de este lunes ha despertado aún más polémicas. La explicaciones de la sevillana sobre su puesto en Eurovisión y el descanso que se tomó tras la final no acaban de convencer a 'La familia de la tele'. Concretamente a María Patiño, que no dudó en señalar a la intérprete este martes por algunas de las mentiras que lanzó durante la convocatoria.

Que la intérprete de 'Esa diva' no estuvo completamente acertada durante su esperado encuentro con los medios no es un secreto. De hecho, tras sus declaraciones sobre la "obligación contractual" de la corporación que le impedía pronunciarse sobre temas políticos, la propia RTVE tuvo que lanzar un comunicado desmintiendo las palabras de la intérprete, recordando que dicha cláusula solo hace referencia al contenido de las canciones.

María Patiño clama contra las mentiras de Melody durante la rueda de prensa: "Es muy populista"

Sin embargo, hubo más mentiras que María Patiño no tardó en repasar este martes, confesando su indignación. "Me parece súper televisiva, es muy populista y estoy convencida que se llevó a la gente a su bolsillo. Pero me decepcionó cuando me di cuenta de cómo me había mentido", sentenció la conductora de 'La familia de la tele', dividiendo la opinión del plató sobre el ejercicio de sinceridad de Melody.

María Patiño en 'La familia de la tele'

"Y tengo las ganas de ser yo, para contar objetivamente, no mi opinión sino las mentiras", adelantó la periodista antes que Laura Fa le cortase para suscribir sus palabras. "Hay algunas que ya se han demostrado, cabreada estaba", aseguró la catalana, insistiendo en que el giro en su agenda para regresar a casa tras Eurovisión no respondía a la conciliación, sino a su enfado por el resultado.

"Nadie puede cuestionar que esté cansada y necesite a su familia, eso es incuestionable. Pero ella venía directamente a Madrid desde Eurovisión", insistió Fa. "Su equipo había quedado con los periodistas que estábamos acreditados en Eurovisión para hablar con nosotros y nos dejó con el culo al aire", aseguró Juanma Fernández antes de que María Patiño cuestionase el tono de la representante de España en la rueda de prensa.

"Le pasa la responsabilidad a otro como si hubiese que buscar culpables"

Desde 'La familia de la tele', la periodista animó a la intérprete de 'Esa diva' a sincerarse sobre la verdadera naturaleza del asunto. "¿Por qué no dice que a raíz de una decepción o unos enfados tomó la decisión de en vez de ir a Madrid irse a Málaga?", subrayó Patiño mientras Belén Esteban interrumpía a los colaboradores para salir en defensa de la sevillana.

"Porque le pasa las responsabilidad a otro como si hubiese que buscar culpables, y en realidad se salta la agenda de compromisos con la prensa, no acude a 'La Revuelta' y utliza un tema, como es la conciliación familiar...", resolvió Laura Fa, dando la razón a María Patiño y alimentando aún más la duda con una cuestión. "Me gustaría saber si hubiese quedado segunda si hubiera conciliado igual", sugirió la catalana.